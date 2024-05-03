Загадкова Klavdia Petrivna не припиняє вражати своїх шанувальників новинами. Новий сюрприз від артистки – вона з'явилася у late-night шоу Жені Яновича.

Дивіться також Klavdia Petrivna дала своє перше інтерв'ю: про що розповіла найзагадковіша співачка

Klavdia Petrivna написала джингл для проєкту Яновича

Анонімна артистка створила джингл для українського розважального шоу. Тепер її голос звучатиме на початку кожного нового випуску "20:23".

Якщо ви поглянете на студію "20:23" і на обкладинку пісень Клавдії Петрівни, то всі питання, чому саме така колаборація, зникнуть. Це 100% збіг, який проявився і в моменті написання джингла. Тепло, легко і в'їдливо. Думаю, якби всі співпраці були такими, життя стало б трішки простіше,

– прокоментував Женя Янович.

Женя, Клавдія та їхні команди зустрілися на студії звукозапису та створили мелодію з нуля майже буквально за три години. Між зірками відбувся справжній творчий метч.

"Шоу "20:23" від Яновича завжди в моєму листі для перегляду. Я неймовірно щаслива, що в мене вийшло здивувати Женю та подарувати джингл. З перших хвилин знайомства стало зрозуміло, що ми на одній хвилі. Дякую за чудову колаборацію", – поділилась враженнями Klavdia Petrivna.

Новий випуск "20:23" з Надею Дорофєєвою та Мішею Лебігою: дивіться відео онлайн

Коли Klavdia Petrivna вийде на сцену