Загадкова Klavdia Petrivna не припиняє вражати своїх шанувальників новинами. Новий сюрприз від артистки – вона з'явилася у late-night шоу Жені Яновича.
Дивіться також Klavdia Petrivna дала своє перше інтерв'ю: про що розповіла найзагадковіша співачка
Klavdia Petrivna написала джингл для проєкту Яновича
Анонімна артистка створила джингл для українського розважального шоу. Тепер її голос звучатиме на початку кожного нового випуску "20:23".
Якщо ви поглянете на студію "20:23" і на обкладинку пісень Клавдії Петрівни, то всі питання, чому саме така колаборація, зникнуть. Це 100% збіг, який проявився і в моменті написання джингла. Тепло, легко і в'їдливо. Думаю, якби всі співпраці були такими, життя стало б трішки простіше,
– прокоментував Женя Янович.
Женя, Клавдія та їхні команди зустрілися на студії звукозапису та створили мелодію з нуля майже буквально за три години. Між зірками відбувся справжній творчий метч.
"Шоу "20:23" від Яновича завжди в моєму листі для перегляду. Я неймовірно щаслива, що в мене вийшло здивувати Женю та подарувати джингл. З перших хвилин знайомства стало зрозуміло, що ми на одній хвилі. Дякую за чудову колаборацію", – поділилась враженнями Klavdia Petrivna.
Новий випуск "20:23" з Надею Дорофєєвою та Мішею Лебігою: дивіться відео онлайн
Коли Klavdia Petrivna вийде на сцену
- Наразі Klavdia Petrivna фізично не з'явилась у шоу Жені Яновича. Але вона з'явиться на сцені на своєму дебютному сольному концерті.
- Перший концерт Klavdia Petrivna відбудеться 30 серпня. Вже майже усі квитки на нього розкупили за 9 днів. Водночас перші 1000 квитків розкупили за 22 хвилини.
- Через небувалий ажіотаж зірка повідомила, що виступить і на другому концерті. Він відбудеться наступного дня, 31 серпня.
- Обидва концерти Klavdia Petrivna матимуть благодійний характер. В анонсах вказано, що частина коштів піде на потреби українських захисників та захисниць.