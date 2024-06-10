Недавно продюсер поделилась, что сейчас с Потапом нет ничего общего, кроме сына Андрея. Поэтому, она призвала журналистов не подписывать ее как "экс-жену рэпера".
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По словам Горовой, самыми успешными артистами, песни которых имеют наибольшее количество прослушиваний являются Надя Дорофеева и Klavdia Petrivna. Впрочем, некоторые люди и не знали о сотрудничестве Ирины с инкогнито-певицей.
Оказывается, контракт подписан между лейблом певицы NEBO Music и продюсером. Он непосредственно занимается созданием песен и музыкального материала, а Ирина с компанией Pomitni помогает с дистрибуцией.
Мы их партнеры с точки зрения дистрибуции. И это нормально. Это услуга на рынке, которая существует для лейблов, чтобы они занимались созданием материала как продюсерский центр, а мы им помогали дистрибутировать качественную музыку,
– заверила продюсерка.
Также Горовая призналась, что есть лейблы, сотрудничество с которыми она не афиширует. Продюсер поделилась, что это обычная практика.
Ирина Горовая о самых успешных артистах: смотрите видео онлайн
Когда Klavdia Petrivna выйдет на сцену
- 30 августа состоится первый сольный концерт артистки во Дворце Спорта. Первые 1000 билетов раскупили за 22 минуты. Более того, все места на выступление певицы были проданы за девять дней.
- Безумный ажиотаж вызвал пересмотр решения команды исполнительницы о необходимости во втором концерте. Так, 31 августа Klavdia Petrivna выступит еще раз. Локация – Дворец Спорта.
- Оба концерта Klavdia Petrivna будут иметь благотворительный характер. В анонсах указано, что часть средств пойдет на нужды украинских защитников и защитниц.
- Интересно, что артистка появилась на шоу Жени Яновича, но не физически. Анонимная певица создала джингл для украинского развлекательного шоу. Теперь ее голос будет звучать в начале каждого нового выпуска "20:23"