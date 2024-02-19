Відомо, що учасника Польщі на Євробачення-2024 обирали лише члени журі. Їх призначав суспільний мовник TVP.
До речі Ізраїль допустили до Євробачення-2024, але є нюанс: що вимагають від представниці
Польща обрала представника на Євробачення-2024
На міжнародний пісенний конкурс поїде 24-річна співачка LUNA з композицією The Tower. У мережі з'явилося відео, де виконавиця розгорнула конверт, в якому побачила своє ім'я. Очевидно, дівчина дуже зраділа такій новині.
Однак, у коментарях під дописом виконавиці, не всі позитивно відреагували на таку звістку. Люди вважають несправедливим рішення відправити LUNA на Євробачення-2024. Фавориткою багатьох поляків була артистка Justyna Steczkowska, котра посіла друге місце.
До того ж ширяться чутки, що батьком співачки є польський овочевий магнат, якому належить популярний місцевий харчовий бренд Dawtona.
- "Віддайте цей лист Юстині, якщо ви довіряєте думці більшості".
- "Останніми роками Польща вела боротьбу за останні місця. Я не знаю, хто в журі, серйозно".
- "Це не наш вибір".
- "Вам не соромно, що вас вибрали по знайомству?".
- "Ця пісня – якась слабка, нічим не примітна".
- "Це буде трагедія. Вибір ще гірший ніж минулорічний, контакти виграли".
Хоча були й ті люди, котрі підтримали артистку. Вони побажали їй успіху на пісенному міжнародному конкурсі в Швеції.
- "Успіху!".
- "Ми маємо чудового представника, який точно докладе всіх зусиль, має бачення та цим ми будемо пишатися".
- "Тримаю кулачки! Вперед, дівчино".
- "Вітаю та бажаю успіхів. Багато сил тобі у протистоянні з емоційними хейтерами".
Які країни вже представили учасників на Євробачення-2024
Конкурсантами від України цього року стали alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Букмекери прогнозують виконавицям високі шанси на перемогу.
- Від Люксембургу виступатиме 23-річна співачка Талі Голергант з треком Fighter. Ця країна візьме участь в міжнародному конкурсі вперше за 31 рік.
- Ізраїль представлятиме 20-річна виконавиця Еден Голан. Вона 13 років жила в Москві й виступала в окупованому Криму, та попри це її допустили до Євробачення.
- На пісенному конкурсі від Іспанії виступить гурт Nebulossa з піснею Zorra, що активно обговорюють через провокаційний текст і номер артистів.
- Учасником від Італії на Євробаченні-2024 стане Анджеліна Манго з піснею La noia. Вперше за 8 років цю країну представить жінка.
- А от від Німеччини на пісенний конкурс поїде 28-річний співак Ісаак. Він виступить у Швеції з композицією Always On The Run. Та схоже, не всім німцям до душі такий вибір конкурсанта.