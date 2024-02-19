Відомо, що учасника Польщі на Євробачення-2024 обирали лише члени журі. Їх призначав суспільний мовник TVP.

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Польща обрала представника на Євробачення-2024

На міжнародний пісенний конкурс поїде 24-річна співачка LUNA з композицією The Tower. У мережі з'явилося відео, де виконавиця розгорнула конверт, в якому побачила своє ім'я. Очевидно, дівчина дуже зраділа такій новині.

Однак, у коментарях під дописом виконавиці, не всі позитивно відреагували на таку звістку. Люди вважають несправедливим рішення відправити LUNA на Євробачення-2024. Фавориткою багатьох поляків була артистка Justyna Steczkowska, котра посіла друге місце.

До того ж ширяться чутки, що батьком співачки є польський овочевий магнат, якому належить популярний місцевий харчовий бренд Dawtona.

"Віддайте цей лист Юстині, якщо ви довіряєте думці більшості".

"Останніми роками Польща вела боротьбу за останні місця. Я не знаю, хто в журі, серйозно".

"Це не наш вибір".

"Вам не соромно, що вас вибрали по знайомству?".

"Ця пісня – якась слабка, нічим не примітна".

"Це буде трагедія. Вибір ще гірший ніж минулорічний, контакти виграли".

Хоча були й ті люди, котрі підтримали артистку. Вони побажали їй успіху на пісенному міжнародному конкурсі в Швеції.

"Успіху!".

"Ми маємо чудового представника, який точно докладе всіх зусиль, має бачення та цим ми будемо пишатися".

"Тримаю кулачки! Вперед, дівчино".

"Вітаю та бажаю успіхів. Багато сил тобі у протистоянні з емоційними хейтерами".

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