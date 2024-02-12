Вона виступить з треком під назвою La noia, що перекладається, як "нудьга". Цікаво, що виконавиця має великі шанси на перемогу, за прогнозами букмекерів.
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Анджеліна Манго представить Італію на Євробаченні-2024
22-річна співачка з треком La noia здобула перемогу в 74-му фестивалі в Сан-Ремо, відтак у травні виступить на сцені міжнародного пісенного конкурсу в Мальме.
За ставками букмекерів Італія наразі посідає третє місце з шансом на перемогу в 7%. Її випереджають Велика Британія та Україна.
Angelina Mango – La noia: дивіться відео онлайн
Хто така Анджеліна Манго
- Це італійська співачка й авторка пісень, родом з Маратеї, Базиліката.
- Завдяки батькам-музикантам, дівчина з раннього дитинства була оточена музикою. Згодом вона розвинула в собі пристрасть до гітари, фортепіано та співу.
- Після смерті батька Анджеліна переїхала до Мілану, де не лише продовжила навчання, але й заснувала гурт разом зі своїм братом, який грав на барабанах.
- У 2020 році виконавиця офіційно розпочала свою музичну кар'єру, підписавши контракт із Sony Music.
Учасники Євробачення-2024
- Люксембург готується до повернення на пісенний конкурс після 31-річної перерви. 23-річна співачка Талі Голергант представлятиме країну на міжнародній сцені з композицією Fighter.
- Переможницями українського Національного відбору стали alyona alyona & Jerry Heil з треком Teresa & Maria. Днями вони вже підписали договір про участь в міжнародному пісенному конкурсі.
- Ізраїль оголосив свого представника на Євробачення 2024 – 20-річна співачка Еден Голан. Її участь в пісенному конкурсі привернула увагу громадськості через суперечливе минуле. З'ясувалося, що дівчина проживала в Москві протягом 13 років і виступала в окупованому Криму. До того ж Голан навіть випускала пісні російською мовою.
- Іспанія також представила свого учасника. Представником країни став гурт Nebulossa з композицією Zorra. Пісня викликала шквал палких дискусій в мережі через суперечливий текст і провокаційний номер.