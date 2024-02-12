Вона виступить з треком під назвою La noia, що перекладається, як "нудьга". Цікаво, що виконавиця має великі шанси на перемогу, за прогнозами букмекерів.

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Анджеліна Манго представить Італію на Євробаченні-2024

22-річна співачка з треком La noia здобула перемогу в 74-му фестивалі в Сан-Ремо, відтак у травні виступить на сцені міжнародного пісенного конкурсу в Мальме.

За ставками букмекерів Італія наразі посідає третє місце з шансом на перемогу в 7%. Її випереджають Велика Британія та Україна.

Angelina Mango – La noia: дивіться відео онлайн

Хто така Анджеліна Манго

Це італійська співачка й авторка пісень, родом з Маратеї, Базиліката.

Завдяки батькам-музикантам, дівчина з раннього дитинства була оточена музикою. Згодом вона розвинула в собі пристрасть до гітари, фортепіано та співу.

Після смерті батька Анджеліна переїхала до Мілану, де не лише продовжила навчання, але й заснувала гурт разом зі своїм братом, який грав на барабанах.

У 2020 році виконавиця офіційно розпочала свою музичну кар'єру, підписавши контракт із Sony Music.

Учасники Євробачення-2024

Люксембург готується до повернення на пісенний конкурс після 31-річної перерви. 23-річна співачка Талі Голергант представлятиме країну на міжнародній сцені з композицією Fighter.

представлятиме країну на міжнародній сцені з композицією Fighter. Переможницями українського Національного відбору стали alyona alyona & Jerry Heil з треком Teresa & Maria. Днями вони вже підписали договір про участь в міжнародному пісенному конкурсі.

з треком Teresa & Maria. Днями вони вже підписали договір про участь в міжнародному пісенному конкурсі. Ізраїль оголосив свого представника на Євробачення 2024 – 20-річна співачка Еден Голан . Її участь в пісенному конкурсі привернула увагу громадськості через суперечливе минуле. З'ясувалося, що дівчина проживала в Москві протягом 13 років і виступала в окупованому Криму. До того ж Голан навіть випускала пісні російською мовою.

. Її участь в пісенному конкурсі привернула увагу громадськості через суперечливе минуле. З'ясувалося, що дівчина проживала в Москві протягом 13 років і виступала в окупованому Криму. До того ж Голан навіть випускала пісні російською мовою. Іспанія також представила свого учасника. Представником країни став гурт Nebulossa з композицією Zorra. Пісня викликала шквал палких дискусій в мережі через суперечливий текст і провокаційний номер.

Зазначимо, наразі букмекери припускають, що Україна має найбільший 19-відсотковий шанс на перемогу. Однак важливо пам'ятати, що близько 20 країн ще не оголосили своїх представників та конкурсні пісні, тому ставки будуть змінюватися.