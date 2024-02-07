З'ясувалося, що дівчина 13 років жила в Москві. Крім того, вона виступала в Криму після окупації й навіть випускала російськомовні пісні.

До теми Alyona Alyona та Jerry Heil перемогли у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024

Еден Голан представить Ізраїль на Євробаченні-2024

Річ у тім, що 20-річна співачка стала переможницею найбільшого талант-шоу країни HaKokhav HaBa. Пісню, яку вона виконає в Мальме, оголосять найближчими тижнями.

Цього року, як ніколи, я рада представляти свою країну на найбільшій сцені Європи. Я обіцяю зробити все можливе і провести конкурс Євробачення-2025 в Ізраїлі,

– зазначила виконавиця.

Що суперечливого в біографії Еден Голан