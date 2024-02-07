З'ясувалося, що дівчина 13 років жила в Москві. Крім того, вона виступала в Криму після окупації й навіть випускала російськомовні пісні.
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Еден Голан представить Ізраїль на Євробаченні-2024
Річ у тім, що 20-річна співачка стала переможницею найбільшого талант-шоу країни HaKokhav HaBa. Пісню, яку вона виконає в Мальме, оголосять найближчими тижнями.
Цього року, як ніколи, я рада представляти свою країну на найбільшій сцені Європи. Я обіцяю зробити все можливе і провести конкурс Євробачення-2025 в Ізраїлі,
– зазначила виконавиця.
Що суперечливого в біографії Еден Голан
- Співачка народилася в Тель-Авіві, але 13 років прожила в Москві.
- Її сім'я переїхала до Росії, коли дівчині було лише 5 років. В Москві батькові майбутньої артистки запропонували роботу.
- Цікаво, що дідусь Еден, Юрій Голан, також раніше жив і працював у російській столиці.
- У 2016 році батьки дівчини вирішили відправити її виступати на відомому дитячому конкурсі "Нова хвиля", що проходив у Криму.
- Через два роки Еден взяла участь у популярному шоу "Голос країни" в Росії. Вона навіть стала фіналісткою програми під керівництвом пропутінської співачки Пелагеї.
- З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Голан покинула країну і повернулася на батьківщину, в Ізраїль.
- Примітно, що вона досі публічно не засудила війну в Україні. До того ж до 2022 року виконавиця випускала російськомовні треки.