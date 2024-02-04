24 Канал розповість про переможниць цьогорічного Національного відбору – Alyona Alyona й Jerry Heil. Хоч на Євробачення вони подалися разом, кожна з них є окремою особистістю зі своїми злетами й падіннями.

Важливо Alyona Alyona та Jerry Heil перемогли у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024

Що відомо про Jerry Heil

Співачка Jerry Heil (справжнє ім'я – Яна Шемаєва) родом з Василькова Київської області. Історія її псевдоніма доволі кумедна: свого часу вона зареєструвалась у соціальній мережі як Jerry Mouse, а згодом змінила Mouse на перше американське прізвище, яке трапилося їй в інтернеті.

Jerry Heil з 2012 року виконувала кавери та пісні, переспівувала хіти українських та іноземних артистів. У 2018 році вона взяла участь в "Х-Факторі", але покинула шоу на другому етапі. Наступного року Jerry Heil презентує трек "Охрана, отмєна", який став хітом.

Jerry Heil – "Охрана, отмєна": дивіться відео онлайн

Jerry Heil двічі брала участь у Національному відборі на Євробаченні:

у 2020 вона хотіла представити Україну з англомовною піснею Vegan, але отримала найнижчі бали у фіналі.

у 2023 Jerry Heil вдруге спробувала свої сили з піснею When God Shut the Door, але посіла третє місце.

Чим відома Alyona Alyona

Alyona Alyona (Альона Савраненко) народилась у містечку Капітанівка, пізніше її сім'я переїхала до Баришівки. До захоплення репом вона перепробувала чимало професій, хоч найбільше її пам'ятають як виховательку у дитячому садочку в Баришівці.

У 2018 році вийшов перший кліп Alyona Alyona "Рибки", який за місяць зібрав мільйон переглядів. Наступні релізи також були дуже успішними, американський Vogue у статті назвав її найнесподіванішою зіркою репу.

Alyona Alyona – "Рибки": дивіться відео онлайн

У 2020 Альона разом з Іваном Клименком запустила музичний лейбл ENKO, який є одним з наймасштабніших в Україні. Alyona Alyona є лауреаткою багатьох музичних премій в Україні та Європі, а в The New York Times її порівняли з Азалією Бенкс.

Як склався творчий тандем Alyona Alyona

Артистки почали співпрацювати завдяки випадку, коли обоє опинилися на студії в Івана Клименка. Вони разом гастролювали Європою, збирали кошти на потреби країни та військових, створили кілька хітів та EP Dai Boh, до якого долучили європейських виконавців.

Ми – дві окремі особистості з абсолютно різними поглядами на життя, але коли ми зустрічаємось, то утворюється магія. Разом ми зробили й здобули багато чого, але головне – це відгук нашого слухача про те, що наші спільні тексти та пісні надихають жити й надовго селяться в серцях,

– ділилися артистки.

Пісня для Національного відбору

Alyona Alyona й Jerry Heil для відбору презентували трек Teresa & Maria – це одна з тих пісень, які найбільше обговорюють в мережі.

Alyona Alyona й Jerry Heil – Teresa & Maria: дивіться відео онлайн

Одні захоплюються треком, іноземці пишуть безліч коментарів з підтримкою, інші ж дорікнули співачкам за згадку про мати Терезу, яку критикували через своєрідні методи лікування, культ страждання тощо. Фіналістки відповідали хейтерам щодо цього: Альона та Яна кажуть, що використали особистість матері Терези як образ.

Я хочу наголосити, що ми не співаємо про матір Терезу, вона використана в цьому приспіві, як символ. Як і Діва Марія,

– підкреслила Jerry Heil.