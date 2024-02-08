Все через текст треку та провокативний номер артистів. Цікаво, що про композицію Nebulossa для Євробачення навіть висловився прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес та іспанський єпископ.
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Nebulossa представить Іспанію на Євробачення-2024
Електронний попдует переміг на Нацвідборі з піснею Zorra. До складу гурту входить Марія Бас і Марк Дасуза. Виконавці створюють музику на основі звуків і мелодій 80-х.
Чому пісня Nebulossa викликала обурення в мережі
Феміністичний рух Мадрида виступив з різкою критикою треку і вимогою зняти його з Євробачення-2024 через принизливе зображення жінок.
Річ у тім, що пісня називається Zorra. Це слово можна перекласти як "лисиця", але зазвичай воно є синонімом образ на адресу жінок таких як "с*ка" або "шл**ндра".
Крім того, своє занепокоєння щодо пісні висловили в католицькій церкві. Так, іспанський єпископ Хосе Ігнасіо Мунілья зазначив, що Zorra принижує жінок та свідчить про культурну кризу в країні.
Цікаво, що зараз пісня посідає третє місце у світовому чарті Spotify Viral Global.
Nebulossa – Zorra: дивіться відео онлайн
Що про трек кажуть музиканти та влада
Артисти пояснили, що пісня Zorra навпаки була створена як засіб захисту жінок.
"Чому лисиця має бути чимось хорошим, а zorra – чимось поганим? Бути с*кою означає знати, чого ти хочеш", –вважають Nebulossa.
Підтримку композиції також висловив прем'єр-міністр Іспанії.
Мені здається, що фемінізм не тільки справедливий, він може бути веселим, і такого роду провокації повинні йти від культури,
– наголосив Педро Санчес.
Сама Європейська мовна спілка (EBU) офіційно заявила, що трек Zorra не порушує їхніх правил щодо потенційно образливих текстів, які можуть зашкодити конкурсу.