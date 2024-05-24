Відбулася магія, – Артем Пивоваров розповів про знайомство та співпрацю з Klavdia Petrivna

Український співак Артем Пивоваров розповів про знайомство із загадковою артисткою Klavdia Petrivna. Водночас він зізнався, якою її уявляв, поки не дізнався хто ховається за цим псевдонімом.

У квітні цього року в артистів вийшла спільна пісня "Барабан", яка заполонила музичні чарти України. Композиція є натхненною віршем "Барабан печалі", написаним поетом-футуристом Гео Шкурупієм, представником "розстріляного відродження"

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Що розповів Пивоваров про Klavdia Petrivna

Артем поділився, що вже давно знайомий з артисткою. Ба більше, вона відвідала більшість концертів співака.

Все швидко відбулося, відбулася магія. Ми записали пісню, і я запропонував, щоб вона з'явилася вперше фізично на моєму концерті у Палаці спорту,

– зізнався виконавець.

Водночас Пивоваров розповів, як уявляв собі стиль музики та саму артистку до прослуховування її треків. Також він запевнив, що не варто судити Klavdia Petrivna за зовнішнім виглядом, оскільки дівчина – "доросла не по роках".

Коли я вперше почув музику Klavdia Petrivna, я трішки по-іншому візуалізував її образ. Але поспілкувавшись з нею, я вкотре зрозумів, що не треба судити за зовнішністю. Ця дівчина доросла не по роках,

– поділився Артем.

Артем Пивоваров про Klavdia Petrivna: дивіться відео онлайн

Що відомо про співпрацю Пивоварова та Klavdia Petrivna