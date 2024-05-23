Зокрема, співак зізнався, чому оминає тему стосунків. Також він заінтригував відповіддю на запитання про те, чи зустрічається зараз з кимось.
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Що Артем Пивоваров розповів про особисте життя
Артист сказав, що йому не подобається, що публічні особи повинні постійно говорити про свої стосунки.
Я так само потребую уваги, любові, я просто людина, потребую сексуального контакту, фізичного контакту, і я в цьому такий самий, як і всі, ну, тобто мене нічого не відокремлює, не відрізняє від інших людей,
– зауважив виконавець.
Крім того, він натякнув, що зараз має кохану людину.
Відповідаючи на твоє запитання, я не забуваю жити для когось одного,
– сказав Пивоваров Раміні Есхакзай на питання про стосунки та одруження.
Інтерв'ю з Артемом Пивоваровим: дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя Артема Пивоварова
- Протягом тривалого часу співак перебував у стосунках з дівчиною Дашею Чередниченко.
- Пара дебютувала на публіці в кліпі на пісню "Моя ніч", де вони поцілувалися.
- Згодом їх неодноразово бачили разом.
- Однак у 2021 році з'явилася інформація про те, що Артем розійшовся з дівчиною.
- Водночас у квітні цього року мережею поширилися припущення щодо можливого одруження Пивоварова, на які він загадково відповів, зазначивши, що в нього "дуже багато планів".
- Так, шанувальники підозрюють, що Чередниченко все ще може займати особливе місце в житті артиста.