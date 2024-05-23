Зокрема, співак зізнався, чому оминає тему стосунків. Також він заінтригував відповіддю на запитання про те, чи зустрічається зараз з кимось.

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Що Артем Пивоваров розповів про особисте життя

Артист сказав, що йому не подобається, що публічні особи повинні постійно говорити про свої стосунки.

Я так само потребую уваги, любові, я просто людина, потребую сексуального контакту, фізичного контакту, і я в цьому такий самий, як і всі, ну, тобто мене нічого не відокремлює, не відрізняє від інших людей,

– зауважив виконавець.

Крім того, він натякнув, що зараз має кохану людину.

Відповідаючи на твоє запитання, я не забуваю жити для когось одного,

– сказав Пивоваров Раміні Есхакзай на питання про стосунки та одруження.

Інтерв'ю з Артемом Пивоваровим: дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте життя Артема Пивоварова