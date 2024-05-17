Увесь світ очікує на бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Учора, 16 травня, боксери мали нагоду востаннє поспілкуватися з журналістами.

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Усик з'явився на публіці під трек Пивоварова

Олександр Усик ефектно з'явився на пресконференції. Він вийшов до журналістів під хіт Артема Пивоварова та таємничої Klavdia Petrivna. Пісня створена на основі вірша Гео Шкурупія, поета "Розстріляного відродження". Це частина проєкту співака "Твої вірші, мої ноти".

Примітно, що боксер одягнув білий костюм з чорними вишитими елементами від українського бренду Damirli. Це вбрання розробляли саме для нього.

Вихід Олександра Усика: відео

"Радий бути тут. Вдячний пану Туркі, завдяки якому цей бій відбудеться. Зробімо історію", – сказав чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик.

Зауважимо, під час дуелі поглядів Тайсон Ф'юрі влаштував клоунаду, відмовившись повернутися до Олександра Усика. Але він не вибив з рівноваги українського спортсмена.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі