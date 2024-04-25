Всього за годину після релізу кліп на композицію переглянули вже майже 10 тисяч разів. "Барабан" наразі займають 17 місце у вкладці "Популярне" на ютубі.

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Що відомо про пісню "Барабан"

Трек вийшов у рамках проєкту Пивоварова "Твої вірші, мої ноти". Пісня натхненна віршем "Барабан печалі", написаним українським поетом-футуристом Гео Шкурупієм, представником "розстріляного відродження".

Цікаво, що шанувальники чули пісню "Барабан" ще до релізу. Це відбулося на великих сольних концертах Артема Пивоварова в Палаці Спорту в Києві. Тоді Klavdia Petrivna вперше заспівала наживо на сцені. Відтак, виступ дуету швидко став сенсацією в соціальних мережах, завоювавши величезну популярність. Фани про це вже зазначили під кліпом на композицію.

"Пісня, яка ще до прем'єри заполонила всі соцмережі. Це розрив!";

"Це настільки круто і потужно, що пробирає аж до болю";

"Як же вони разом запалюють, та водночас зачаровують. Яка це нестримна енергія!";

"Пісня, ще й вийти не встигла, а вже стала хітом. А ваш з Клавдією дует став найкращим за цю весну";

"Нереально! Не можу перестати передивлятися та переслуховувати".

Артем Пивоваров і Klavdia Petrivna – "Барабан": дивіться відео онлайн

Що відомо про "Твої вірші, мої ноти"

Це авторський проєкт Артема Пивоварова, у якому він популяризує українську культуру та письменників через призму музики.

У нашої країни чимало видатних та цікавих постатей, які повпливали на формування культури та розвивали важливі ментальні риси українців. Я б дуже хотів, аби про цих митців та їхні твори дізнавалися все нові й нові люди. Тому це я й зробив головною метою свого проєкту "Твої вірші, мої ноти", це моя власна велика місія,

– розповідав артист.

До проєкту вже долучилися Настя Каменських, Надя Дорофєєва, Олег Скрипка, Оля Полякова, alyona alyona, KALUSH, Злата Огнєвіч, Ярмак, LELY45, Shumei та багато інших виконавців.

Навіть нещодавно Артем створив "нове відгалуження проєкту" – гурт "The Вуса". До його складу увійшли "Леви на джипі", Олексій Дурнєв та Марк Куцевалов. Вони вже випустили спільну пісню "О, Панно" на слова вірша Павла Тичини.