В апреле этого года у артистов вышла совместная песня "Барабан", которая заполонила музыкальные чарты Украины. Композиция является вдохновленной стихотворением "Барабан печали", написанным поэтом-футуристом Гео Шкурупием, представителем "расстрелянного возрождения"

Не пропустите Не забываю жить для кого-то одного, – Пивоваров впервые за долгое время прокомментировал отношения

Что рассказал Пивоваров о Klavdia Petrivna

Артем поделился, что уже давно знаком с артисткой. Более того, она посетила большинство концертов певца.

Все быстро произошло, произошла магия. Мы записали песню, и я предложил, чтобы она появилась впервые физически на моем концерте во Дворце спорта,

– признался исполнитель.

В то же время Пивоваров рассказал, как представлял себе стиль музыки и саму артистку до прослушивания ее треков. Также он заверил, что не стоит судить Klavdia Petrivna по внешнему виду, поскольку девушка – "взрослая не по годам".

Когда я впервые услышал музыку Klavdia Petrivna, я немного по-другому визуализировал ее образ. Но пообщавшись с ней, я в который раз понял, что не надо судить по внешности. Эта девушка взрослая не по годам,

– поделился Артем.

Артем Пивоваров о Klavdia Petrivna: смотрите видео онлайн

Что известно о сотрудничестве Пивоварова и Klavdia Petrivna