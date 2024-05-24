В апреле этого года у артистов вышла совместная песня "Барабан", которая заполонила музыкальные чарты Украины. Композиция является вдохновленной стихотворением "Барабан печали", написанным поэтом-футуристом Гео Шкурупием, представителем "расстрелянного возрождения"
Не пропустите Не забываю жить для кого-то одного, – Пивоваров впервые за долгое время прокомментировал отношения
Что рассказал Пивоваров о Klavdia Petrivna
Артем поделился, что уже давно знаком с артисткой. Более того, она посетила большинство концертов певца.
Все быстро произошло, произошла магия. Мы записали песню, и я предложил, чтобы она появилась впервые физически на моем концерте во Дворце спорта,
– признался исполнитель.
В то же время Пивоваров рассказал, как представлял себе стиль музыки и саму артистку до прослушивания ее треков. Также он заверил, что не стоит судить Klavdia Petrivna по внешнему виду, поскольку девушка – "взрослая не по годам".
Когда я впервые услышал музыку Klavdia Petrivna, я немного по-другому визуализировал ее образ. Но пообщавшись с ней, я в который раз понял, что не надо судить по внешности. Эта девушка взрослая не по годам,
– поделился Артем.
Артем Пивоваров о Klavdia Petrivna: смотрите видео онлайн
Что известно о сотрудничестве Пивоварова и Klavdia Petrivna
- На больших сольных концертах Артема во Дворце спорта, которые прошли в апреле этого года, исполнитель удивил зрителей. Во время выступления с новой песней "Барабан" на сцену вышла Klavdia Petrivna, которая исполнила свою часть композиции. Это было первое живое выступление артистки.
- Певцы запремьерили трек 25 апреля, который вышел в рамках проекта Пивоварова "Твои стихи, мои ноты". Для создания песни Артем вдохновился стихотворением "Барабан печали", написанным украинским поэтом-футуристом Гео Шкурупием, представителем "расстрелянного возрождения".
- 16 мая украинский боксер Александр Усик появился на пресс-конференции, посвященной поединку с Тайсоном Фьюри, под песню "Барабан".