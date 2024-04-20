Klavdia Petrivna до 19 квітня ще ніде публічно не виступала. Тому неочікувана поява молодої виконавиці на сцені неабияк здивувала глядачів.

До слова Тікток-зірка, яку цитує Зеленська: хто така Klavdia Petrivna, загадкова співачка та хітмейкерка

Перший живий виступ Klavdia Petrivna

19 квітня, у Палаці Спорту в Києві пройшов концерт відомого українського співака Артема Пивоварова. Після його виконання однієї з пісень репертуару, несподівано з'явилася дівчина в червоному закритому наряді.

Вона одягнула довгий плащ, який заховав майже все її тіло, не давши змоги навіть приблизно зрозуміти, хто може за ним ховатися. До того ж голову дівчини закрив великий трикутний капелюх, за яким не можна роздивитися обличчя.

Як виявилося, це була загадкова співачка Klavdia Petrivna. Вона виконала разом з Артемом нову пісню, реліз якої запланований на 25 квітня. Глядачі дуже здивувалися такій колаборації та неочікуваній появі інкогніто-артистки.

До того ж у цей самий день стало відомо, що Klavdia Petrivna дасть дебютний сольний концерт. Він відбудеться 30 серпня цього року у Палаці Спорту в Києві.

Продажі квитків стартують вже 24 квітня.

Клавдія Петрівна протягом року тримала свою особистість у секреті та нарешті готова розкрити всі карти. Хто вона?

– написано в анонсі концерту артистки.



Klavdia Petrivna дасть дебютний сольний концерт / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про Klavdia Petrivna