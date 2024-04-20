Klavdia Petrivna до 19 квітня ще ніде публічно не виступала. Тому неочікувана поява молодої виконавиці на сцені неабияк здивувала глядачів.
До слова Тікток-зірка, яку цитує Зеленська: хто така Klavdia Petrivna, загадкова співачка та хітмейкерка
Перший живий виступ Klavdia Petrivna
19 квітня, у Палаці Спорту в Києві пройшов концерт відомого українського співака Артема Пивоварова. Після його виконання однієї з пісень репертуару, несподівано з'явилася дівчина в червоному закритому наряді.
Вона одягнула довгий плащ, який заховав майже все її тіло, не давши змоги навіть приблизно зрозуміти, хто може за ним ховатися. До того ж голову дівчини закрив великий трикутний капелюх, за яким не можна роздивитися обличчя.
Як виявилося, це була загадкова співачка Klavdia Petrivna. Вона виконала разом з Артемом нову пісню, реліз якої запланований на 25 квітня. Глядачі дуже здивувалися такій колаборації та неочікуваній появі інкогніто-артистки.
До того ж у цей самий день стало відомо, що Klavdia Petrivna дасть дебютний сольний концерт. Він відбудеться 30 серпня цього року у Палаці Спорту в Києві.
Продажі квитків стартують вже 24 квітня.
Клавдія Петрівна протягом року тримала свою особистість у секреті та нарешті готова розкрити всі карти. Хто вона?
– написано в анонсі концерту артистки.
Klavdia Petrivna дасть дебютний сольний концерт / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про Klavdia Petrivna
- Українська співачка, яка зберігає анонімність, набула швидкої популярності, у липні 2023 року, через мережу тікток. Її пісні збирають мільйони прослуховувань на стримінгових сервісах. А на початку 2024 року трек "Знайди мене" очолив чарти українських радіостанцій.
- Водночас мережею ширяться теорії щодо справжнього імені виконавиці. Хтось вважає, що це спеціальний проєкт, створений за допомогою штучного інтелекту, а хтось впевнений, що за цим ім'ям приховується дуже відома українська особистість.
- Зокрема, у грудні 2023 року, зірковий оглядач Богдан Беспалов, посилаючись на інсайдерську інформацію, повідомив справжнє ім'я артистки – Соломія. За його словами, дівчині 18 років, вона з Львівщини та навчається у музичному коледжі.
- Вже у лютому цього року під час оголошення переможців премії "Золота Зоря Лірум" Klavdia Petrivna перемогла у номінації "Дебют року". Однак, нагороду вийшла отримати відома виконавиця Маша Кондратенко, яка не підтвердила свою дотичність до інкогніто-співачки. До того ж користувачі вважають, що тембр голосу у дівчат дуже різниться, тому це не може бути одна й та сама людина.