Не біжу у військкомат, – ексчоловік путіністки Єгорової відповів, чи піде на фронт

Український актор та ексчоловік путіністки Сніжани Єгорової, Антін Мухарський раніше ділився, що на початку вторгнення служив кілька днів у ТРО, але пізніше перестав. Він зізнався, чи готовий вступити до ЗСУ.

Чоловік є батьком трьох неповнолітніх дітей, тому має можливість виїжджати за кордон. Останнього разу він збирав там кошти для української армії.

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Однак, сам Мухарський зазначив, що боїться йти на фронт. Попри те, що він у перші три дні повномасштабного вторгнення пішов служити у ТРО, актор не може себе змусити добровільно вступити до лав ЗСУ. Антін запевнив, що досі має страх гучних звуків, зокрема вибухів.

Мені страшно. Я музикант воєнного оркестру і коли поруч щось зривається, я просто падаю без ніг. Мені страшно і я віддаю грандіозну шану людям, які долають цей страх і йдуть. Я це зробити не можу. Я вклоняюся перед цими людьми. Просто з заздрістю дивлюся на тих, хто вдягнув форму. І вклоняюся їм до земно,

– підкреслив актор.

Згідно з новим законом про мобілізацію усі чоловіки призовного віку в Україну мають оновити дані у ТЦК. Мухарський зауважив, що поки цього не зробив, нагадавши, що є багатодітним батьком. Втім, якщо він отримає повістку, то тікати не буде.

Я виїхав у березні й ще не встиг оновити свої дані у ТЦК. Це мені тільки належить зробити. Буду чекати, як будуть розвиватися події. Я не біжу у військкомат, але якщо так трапиться, то значить така доля,

– зазначив Антін.

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