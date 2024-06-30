Це артист зробив у День Конституції України, який щороку відзначають 28 червня. Під світлинами музикант закликав українців до регулярних тренувань, наголошуючи, що це може врятувати чиєсь життя.

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Женя Галич виставив кадри з полігону у повному бойовому спорядженні зі зброєю в руках.

Для боротьби за конституційні права і свободи людини ми повинні тримати себе в формі та підтримувати Сили Оборони України! Тренуйтесь, коли в вас є час. Це може врятувати чиєсь життя. Пам'ятаємо, що "Піт економить кров",

– підкреслив співак.

Що відомо про службу Жені Галича в ЗСУ