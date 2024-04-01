Також ведучий зазначив, що має військове звання та регулярно ходить до ТЦК. Причину відвідувань Тімур не розкрив.

До слова Наталія Могилевська відверто зізналася, чому не виїхала під час війни за кордон

Чи піде Мірошниченко на фронт

Телеведучий наголосив, що він є військовозобов'язаним та повідомив, що через декілька днів піде до ТЦК. Тімур туди ходить кожні півроку, однак, через свої причини.

Я є військовозобов'язаним, я молодший лейтенант. Я і так у цій системі. От післязавтра йду до ТЦК. Якщо що, то я кожні півроку туди ходжу, тому що мені так потрібно,

– зізнався Мірошниченко.

Чоловік має трьох неповнолітніх дітей, вихованням яких займається разом з дружиною. До того ж ведучий має бронювання від роботи на телебаченні. Втім, якщо Тімура призвуть таки на фронт, то він за кордон тікати точно не буде.

Так, у мене є бронювання від моєї роботи, тому що я працюю на телебаченні, а телебачення, як засіб масової інформації, є частиною критичної інфраструктури країни. Тобто в мене є бронювання, але, якщо настане той момент, що все варіантів уже немає, то звісно я тікати за кордон точно не буду,

– відповів ведучий.

Інтерв'ю Тімура Мірошниченка : дивіться відео онлайн

Комік Сергій Середа також висловився про мобілізацію

За словами чоловіка, після початку вторгнення він відправив дружину, артистку MamaRika з сином за кордон, а водночас сам планував піти добровольцем на фронт. Однак, чоловік в останній момент передумав, а все через свою дитину. Також Середа не приховує страху щодо можливої мобілізації.

Сергій вважає, що має максимально допомагати своїй країні, бо це єдине, що він може зараз зробити. Водночас комік не збирається говорити про "свою більшу користь всередині країни аніж на передовій".

Ба більше, телеведучий визнає, що людина, в якої зараз на фронті воює чоловік, брат чи син, відчуває несправедливість до тих, хто виправдовується своєю допомогою в тилу.