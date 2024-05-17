Також актор зізнався, чи планує повертатися назад до України. Він відповів, що спочатку має зібрати кошти для ЗСУ.

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Що сказав Мухарський про пост Трегубова

Антін прокоментував пост Віктора Трегубова, де підкреслив, що виїхав за кордон з метою зібрати кошти на дрони для ЗСУ. Втім, після цього він планує повернутися назад до України.

"Клоун-аліментник-ухилянт...". Як багато епітетів від Віктора Трегубова для 56-річного багатодітного батька, який не хоче падати в ніжки Мінкульту, аби випросити дозвіл виїхати за кордон, щоб зібрати трохи коштів на дрони або скиди... і повернутися додому,

– написав актор.

Водночас Мухарський зазначив, що таки виплатив аліменти ексдружині Сніжані Єгоровій. Ведучий заплатив понад 3 мільйонів гривень на потреби своїх неповнолітніх дітей.

8 мільйонів переказав ЗСУ, понад 3 мільйони грн (окрім залишеного маєтку квартири та двох автівок) з 2014 сплатив в якості аліментів,

– поділився Антін.

Що відомо про пост Трегубова