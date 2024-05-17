Також актор зізнався, чи планує повертатися назад до України. Він відповів, що спочатку має зібрати кошти для ЗСУ.
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Що сказав Мухарський про пост Трегубова
Антін прокоментував пост Віктора Трегубова, де підкреслив, що виїхав за кордон з метою зібрати кошти на дрони для ЗСУ. Втім, після цього він планує повернутися назад до України.
"Клоун-аліментник-ухилянт...". Як багато епітетів від Віктора Трегубова для 56-річного багатодітного батька, який не хоче падати в ніжки Мінкульту, аби випросити дозвіл виїхати за кордон, щоб зібрати трохи коштів на дрони або скиди... і повернутися додому,
– написав актор.
Водночас Мухарський зазначив, що таки виплатив аліменти ексдружині Сніжані Єгоровій. Ведучий заплатив понад 3 мільйонів гривень на потреби своїх неповнолітніх дітей.
8 мільйонів переказав ЗСУ, понад 3 мільйони грн (окрім залишеного маєтку квартири та двох автівок) з 2014 сплатив в якості аліментів,
– поділився Антін.
Що відомо про пост Трегубова
- Віктор опублікував допис, де зазначив, що Антін Мухарський виїхав за кордон як багатодітний батько. Втім, той нібито не сплачує аліменти своїй ексдружині Сніжані Єгоровій.
- Водночас Трегубов згадав, що актор, ймовірно, перебуває в Іспанії.
- Однак, на це відреагував Мухарський. Він підкреслив, що виплатив аліменти та планує після збору коштів для ЗСУ повернутися в Україну.