Нещодавно виконавець зізнався, що його емоційний стан сильно погіршився. Втім, йому відволіктися допомагає природа та кохання.

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Дантес у своїх соцмережах спочатку опублікував кадр на якому стоїть у черзі, щоб оновити свої дані. За словами співака, він чекав протягом восьми годин.

Втім, чоловікові вдалося втілити заплановане.

Тепер новий квест,

– поділився виконавець.



Володимир Дантес оновлює дані / Скриншот з інстаграм-сторіс

Згодом Володимир показав справку про проходження медичного огляду. Також артист розповів, що проходив огляд у ЛОРа, який обстежував і співака WELLBOY.



Володимир Дантес пройшов ВЛК / Скриншот з інстаграм-сторіс

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