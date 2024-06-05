Нещодавно виконавець зізнався, що його емоційний стан сильно погіршився. Втім, йому відволіктися допомагає природа та кохання.
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Дантес у своїх соцмережах спочатку опублікував кадр на якому стоїть у черзі, щоб оновити свої дані. За словами співака, він чекав протягом восьми годин.
Втім, чоловікові вдалося втілити заплановане.
Тепер новий квест,
– поділився виконавець.
Володимир Дантес оновлює дані / Скриншот з інстаграм-сторіс
Згодом Володимир показав справку про проходження медичного огляду. Також артист розповів, що проходив огляд у ЛОРа, який обстежував і співака WELLBOY.
Володимир Дантес пройшов ВЛК / Скриншот з інстаграм-сторіс
Українські зірки про бажання служити у ЗСУ
- Актор Дмитро Олійник відверто заявив, що обов'язково візьме до рук зброю, якщо його мобілізують, і не буде ховатися. Він готовий захищати країну, переконаний, що таким чином можна врятувати майбутнє України.
- Зірка комедії "Свінгери" Михайло Кукуюк заявив, що якщо буде придатним до служби та отримає повістку вдруге, то не буде переховуватися, а зробить все можливе, щоб допомогти країні.
- Шоумен Дмитро Коляденко планує поїздку до іншої країни. Тому, він планує ще раз піти до ТЦК та оновити свої дані.