Ведучий в інстаграм-сторіс виставив віконце, де будь-хто може поставити йому питання. Дехто із підписників написав: "Круто бути заброньованим з усіх сторін? Гарної відпустки".

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Як відомо, телеведучий зараз на відпочинку із дружиною та трьома синами. Ця новина і породила питання, яка зачепила когось із читачів. Своєю чергою, Решетник зазначив, що є багатодітним батьком, сплачує податки й допомагає армії.

Круто жити за законом і завжди дотримуватися його – це і є відповідальність. Круто народжувати дітей за любов’ю і бажанням, ще до того, як це давало якісь переваги. Круто завжди жити й залишатися в Україні – вірити в неї та її людей. Круто працювати та справно платити податки, підтримуючи економіку. Круто допомагати тим, хто захищає нас і дякувати щодня не лише словом. Круто бути чесним і порядним – у цьому сила і щастя,

– написав Григорій.

Григорій Решетник відповів на питання щодо бронювання / Скриншот з інстаграм-сторіс ведучоо

Зазначимо, що раніше знаменитість висловлювався, що готовий взяти до рук зброю, коли прийде його черга, адже він закінчив військову кафедру, є військовим психологом і лейтенантом запасу.

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