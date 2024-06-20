Чоловік поділився своїми враженнями з шанувальниками. Крім того, 53-річний режисер опублікував фото з Центру надання адміністративних послуг.

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Семен наголосив, що швидко оновив дані військовозобов'язаного.

Пішов у ЦНАП. Взяв талон. 7 хвилин у черзі на дивані. Підійшов до столика. Через 5 хвилин оновив дані. Рекомендую,

– поділився Горов.

Що відомо про новий закон про мобілізацію

Він увійшов у дію 18 травня та передбачає кілька важливих нововведень: