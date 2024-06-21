Нещодавно виконавець зізнався, що познайомився з дружиною Романією 7 років тому. Виявляється, це сталося на одній з новорічних вечірок, на якій виступав Іван.

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Співак опублікував результат милої фотосесії, на якій можна помітити його кохану та десятимісячного сина Дарія. Подружжя постало в білих футболках і синіх джинсах. Водночас хлопчик був одягнений у світло-блакитний комбінезон, на якому намальований корабель.

На двох кадрах сім'я щиро усміхається та обіймається, а на останньому – Іван тримає на спині Романію.

"Моменти, які хочеться берегти в серці", – написав артист.

Що відомо про особисте життя Ivan NAVI