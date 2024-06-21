Нещодавно виконавець зізнався, що познайомився з дружиною Романією 7 років тому. Виявляється, це сталося на одній з новорічних вечірок, на якій виступав Іван.
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Співак опублікував результат милої фотосесії, на якій можна помітити його кохану та десятимісячного сина Дарія. Подружжя постало в білих футболках і синіх джинсах. Водночас хлопчик був одягнений у світло-блакитний комбінезон, на якому намальований корабель.
На двох кадрах сім'я щиро усміхається та обіймається, а на останньому – Іван тримає на спині Романію.
"Моменти, які хочеться берегти в серці", – написав артист.
Що відомо про особисте життя Ivan NAVI
- Пара познайомилася 7 років тому на новорічному святкуванні, де виступав співак. Дівчина одразу сподобалася виконавцеві, тому той вирішив їй написати. Однак, Романія не дуже хотіла відповідати на повідомлення Івана, але її вмовила молодша сестра.
- Закохані зустрічалася протягом трьох років, після чого зіграли тихе весілля на 18 осіб.
- Цікаво, що співак зробив пропозицію своїй обраниці вдома, на дні народженні свого батька.
- У серпні 2023 року подружжя вперше стало батьками. У пари народився первісток Дарій. NAVI був присутній на пологах і зізнався, що це – незабутній досвід.