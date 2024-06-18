Чоловік вже вкотре намагається оновити дані в ТЦК, але йому щось заважало. Так, минулого разу це була відсутність електронного запису в Оболонському центрі комплектування.

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Однак, наразі справа Анатоліча стрімко просувається. Він навіть порівняв свою ситуацію з ТЦК з серіалом "Друзі".

Ваш улюблений серіал Анатоліч ТЦК виходить на фінішну пряму, скоро завершальний сезон, як у серіалі Друзі. Здається, що ми вже дійсно друзі ТЦК,

– сказав Анатолій.

Ведучий вже пройшов ВЛК, а тепер чекає на тимчасово військовий документ. Втім, труднощі на цьому не закінчилися. Знаменитість має поїхати до Вишгорода, що за Києвом, щоб замінити посвідчення на постійне.

Такі бюрократичні перипетії. Але принаймні я вже зробив основне. Ось такі новини,

– розповів Анатоліч.



Анатолій Анатоліч пройшов ВЛК / Скриншот з інстаграм-сторіс

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