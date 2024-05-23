Зокрема, артист поділився, як почувався в цей момент. Також він зізнався, чи оновив уже дані у військкоматі.

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Що Монатік розповів про те, як його зупинили працівники ТЦК

Співак зазначив, що його часто зупиняють, тож він постійно має з собою військовий квиток і вже оновив дані у Шевченківському військкоматі.

Я зараз оновив їх у "Резерв+", а так я весь час з військовим квитком ходжу, бо поновився в Шевченківському військкоматі ще до того (до того, як зупинили працівники ТЦК – 24 Канал),

– поділився артист.

Він додав, що його навіть впізнають представники Територіального центру комплектування і просять зробити фото.

Водночас виконавець не розуміє, чому українці зробили сенсацію з того, що його зупинили.

Я вийшов з репетиції та в мене була купа повідомлень. У мене на день народження не було стільки повідомлень. Я подивився, а там у телеграмі вже розлітається: "Монатіка зупинили ТЦК! Сенсація!". Новина дня! Ви серйозно? У нас кожного зупиняють щодня, це повсякденна тема,

– наголосив Дмитро.

Артист зауважив, що попри це йому все одно буває лячно.

Ти думаєш, я тривоги не відчував? Це завжди дуже стрьомна штука. Але є, що є,

– підсумував Монатік.

Кого ще з зірок зупиняли працівники ТЦК