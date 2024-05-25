Раніше артистка розповідала, що хоче народити тільки від коханої людини. Втім, вона додала, що має ще трішки почекати перед прийняттям такого важливого рішення.

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Що говорить Огнєвіч про материнство

Артистка розповіла, що протягом тривалого часу фокусувалася на побудові музичної кар'єри, не думаючи про плани щодо створення сім'ї. Однак, наразі Злата уявляє себе мамою та висловлює велике бажання подарувати життя дитині.

Хочеться дуже синочка. От я себе бачу мамою сина, я себе уявляю мамою хлопчика. Мені здається, що я створена для того, щоб народити хлопця і його виховувати, бо в мені є ця і жіноча сторона, і така сильна,

– зізналася співачка.

Водночас Огнєвіч поділилася, що має страх народжувати дітей. Річ у тім, що артистка втратила брата, тому вона боїться, що її дитині треба буде зіткнутися з жорстокістю світу.

Я боюся, що син прийде в цей світ і, колись мені подзвонять і скажуть: "Все"... Я думаю, що в мене є такий страх перед тим, як народжувати дитину. Я не знаю, як її вберегти, чесно. Я буду дуже сильно переживати. Я боюся народжувати дитину через те, що її може спіткати жахлива доля,

– розповіла виконавиця.

Також Злата зазначила, що хотіла б взяти дитину з дитячого будинку. Ба більше, артистка хоче і народити, і всиновити дітей. Незважаючи на страхи щодо долі своїх майбутніх малюків, співачка висловила готовність стати мамою.

Злата Огнєвіч про материнство: дивіться відео онлайн

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