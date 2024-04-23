Водночас виконавиця не поспішає. Вона готова чекати, бо хоче народити від коханого чоловіка.
До теми Я його не впізнала, – Злата Огнєвіч про зустріч з 65-річним батьком, який в ЗСУ
Що Злата Огнєвіч сказала про дітей
Співачка поділилася, що вже дуже хоче сім'ю.
Я ще трошки зачекаю і буду народжувати дитину від коханого чоловіка... Хочеться, щоб у моєї дитини був батько й вона рівнялася не тільки на жінку в родині, але й на тата,
– сказала Злата.
Виконавиця додала, що думала над тим, щоб всиновити дитину.
Це тільки думки, але це не страшно. Я не боюся. Навпаки хотіла поговорити зі своєю половинкою, чи погодився б він мати дитину з дитячого будинку й свою. Це було б класно,
– підкреслила Огнєвіч.
Що інші українські зірки казали про дітей
- Леся Нікітюк поділилася, що в планах у неї є діти, бо вона їх дуже любить. Однак зараз телеведуча надає перевагу вільним стосункам без зобов'язань.
- Співак Володимир Дантес зустрічається з Дашею Кацуріною. Дівчина має двох дітей від попереднього шлюбу. Виконавець зізнався, що не хотів би більше дітей, бо вважає себе "чайлдфрішніком".
- Тоня Матвієнко виховує двох доньок – 25-річну Уляну від першого шлюбу та 7-річну Ніну від Арсена Мірзояна. Співачка розповіла, що наразі вони з коханим не планують розширювати сім'ю.