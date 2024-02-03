Напередодні Національного відбору на Євробачення, де співачка оцінюватиме фіналістів, Джамала поділилася щасливою новиною. Вона готується втретє стати мамою.
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Джамала оголосила про третю вагітність
Співачка поділилась своїм фото, на якому позує у бежевій мінісукні. Вона поклала руки на помітно округлий животик.
При надії. Це настільки глибоко… і зараз зовсім по-іншому це сприймаю. Маю у собі Надію, Віру та величезну Любов,
– прокоментувала новину Джамала.
Джамала втретє вагітна / Фото з інстаграму Джамали
Цікаво, що Джамала була на Нацвідборах під час двох попередніх вагітностей. У 2018 році вона була суддею, а у 2020 – виступала як запрошена гостя.
Вагітна Джамала на Нацвідборах у 2018 та 2020 / Фото з інстаграму Джамали
Особисте життя Джамали
- Українська співачка кримськотатарського походження, переможниця Євробачення-2016 Джамала виховує з чоловіком двох синів – Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая.
- У 2017 році Джамала вийшла заміж за Бекіра Сулейманова. Їхня церемонія одруження відбулась в Ісламському культурному центрі у Києві. Наприкінці листопада співачка оголосила про вагітність, а у 2018 році народила первістка.
- У лютому 2020 Джамала повідомила, що вдруге стане мамою. 19 червня 2020 року у подружжя народився другий син.