Напередодні Національного відбору на Євробачення, де співачка оцінюватиме фіналістів, Джамала поділилася щасливою новиною. Вона готується втретє стати мамою.

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Джамала оголосила про третю вагітність

Співачка поділилась своїм фото, на якому позує у бежевій мінісукні. Вона поклала руки на помітно округлий животик.

При надії. Це настільки глибоко… і зараз зовсім по-іншому це сприймаю. Маю у собі Надію, Віру та величезну Любов,

– прокоментувала новину Джамала.

Джамала втретє вагітна / Фото з інстаграму Джамали

Цікаво, що Джамала була на Нацвідборах під час двох попередніх вагітностей. У 2018 році вона була суддею, а у 2020 – виступала як запрошена гостя.

Вагітна Джамала на Нацвідборах у 2018 та 2020 / Фото з інстаграму Джамали

Особисте життя Джамали