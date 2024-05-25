Відомо, що підліток закінчив Midtown High School, що в місті Атланті, США. Незабаром 18-річний Вадим вступатиме до вишу.

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Який вигляд зараз має син Лілії Подкопаєвої

Юнак вже зовсім дорослий. На фото, яким спортсменка поділилася в мережі, він позував у традиційному випускному вбранні – мантії та квадратному капелюсі з китицею і дипломом у руках. Поруч з ним була лілія, її чоловік, бізнесмен Ігор Дубинський, і 17-річна дочка Кароліна.

Останній дзвоник,

– зазначила Подкопаєва.



Лілія Подкопаєва з чоловіком та дітьми / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про названого сина Лілії Подкопаєвої