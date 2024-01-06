Тоня вже має двох дітей. Йдеться про Уляну від попереднього шлюбу, якій вже 25 років та Ніну від Мірзояна, якій зараз 7.

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Чи планує Тоня Матвієнко народжувати

Співачка чесно поділилась, що вони з коханим Арсеном Мірзояном не мають наміру ще раз ставати батьками. За словами Тоні, діти – це велика відповідальність, особливо під час війни в країні.

Ні. Я вже не така молода. Це дуже важко і відповідально, і під час війни я так переживаю. Немає з ким дітей залишати. Мама завжди була з Ніною. Я не домашня. Мені кудись завжди потрібно їхати. А якщо Арсен захоче, то перехоче,

– сказала вона.

Тоня нагадала про двох дітей її чоловіка від першої дружини. Артистка вважає, що настав час подумати про себе.

У нього від першого шлюбу двоє синів. Їх усіх треба утримувати, це не іграшки, а відповідальність. Мені вистачає. Потрібно вже про себе подумати трохи. Я розвалюся, якщо буде ще дитина, волосся випадає, худну щодня,

– наголосила артистка.

Інтерв'ю Тоні Матвієнко: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Мірзояна і Матвієнко

Роман між Тонею Матвієнко та Арсеном Мірзояном почався ще у 2011 році. Тоді вони обоє брали участь у проєкті "Голос країни". На той момент Мірзоян був у шлюбі, жив і працював у Запоріжжі.

Матвієнко розповідала, що коли покохала Мірзояна, то знайшла сміливість визнати, що зустрічається з одруженим чоловіком. Співачка сказала, що їй не соромно за це. Водночас Тоня зазначила, що жінка від першого шлюбу Арсена ображається на неї. Однак, перетинатися у них немає потреби

Також днями співачка зізналась, що її мама – Ніна Митрофанівна спочатку була проти її стосунків з Арсеном. А все тому, що він був тоді одружений. Народна артистка намагалася відмовити доньку від такої ідеї. Однак, Тоня наполягла на своєму, адже кохала Арсена.