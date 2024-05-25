Ранее артистка рассказывала, что хочет родить только от любимого человека. Впрочем, она добавила, что должна еще немного подождать перед принятием такого важного решения.
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Что говорит Огневич о материнстве
Артистка рассказала, что в течение длительного времени фокусировалась на построении музыкальной карьеры, не думая о планах по созданию семьи. Однако, сейчас Злата представляет себя мамой и выражает большое желание подарить жизнь ребенку.
Хочется очень сыночка. Вот я себя вижу мамой сына, я себя представляю мамой мальчика. Мне кажется, что я создана для того, чтобы родить парня и его воспитывать, потому что во мне есть эта и женская сторона, и такая сильная,
– призналась певица.
В то же время Огневич поделилась, что имеет страх рожать детей. Дело в том, что артистка потеряла брата, поэтому она боится, что ее ребенку надо будет столкнуться с жестокостью мира.
Я боюсь, что сын придет в этот мир и, когда-то мне позвонят и скажут: "Все"... Я думаю, что у меня есть такой страх перед тем, как рожать ребенка. Я не знаю, как его уберечь, честно. Я буду очень сильно переживать. Я боюсь рожать ребенка из-за того, что его может постигнуть ужасная судьба,
– рассказала исполнительница.
Также Злата отметила, что хотела бы взять ребенка из детского дома. Более того, артистка хочет и родить, и усыновить детей. Несмотря на страхи относительно судьбы своих будущих малышей, певица выразила готовность стать мамой.
Злата Огневич о материнстве: смотрите видео онлайн
Что другие украинские звезды говорили о детях
- Певица Джамала в третий раз станет мамой. О беременности артистки стало известно в феврале 2024 года. Исполнительница уже имеет двух сыновей, впрочем Джамала не комментировала, хочет ли в будущем еще детей.
- Телеведущая Леся Никитюк призналась, что планирует стать мамой, поскольку очень любит детей. Впрочем, сейчас она предпочитает свободные отношения без обязательств.
- Артистка Тоня Матвиенко воспитывает двух дочерей – 25-летнюю Ульяну от первого брака и 7-летнюю Нину от Арсена Мирзояна. Певица рассказала, что пока они с любимым не планируют расширять семью.