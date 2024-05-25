Ранее артистка рассказывала, что хочет родить только от любимого человека. Впрочем, она добавила, что должна еще немного подождать перед принятием такого важного решения.

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Что говорит Огневич о материнстве

Артистка рассказала, что в течение длительного времени фокусировалась на построении музыкальной карьеры, не думая о планах по созданию семьи. Однако, сейчас Злата представляет себя мамой и выражает большое желание подарить жизнь ребенку.

Хочется очень сыночка. Вот я себя вижу мамой сына, я себя представляю мамой мальчика. Мне кажется, что я создана для того, чтобы родить парня и его воспитывать, потому что во мне есть эта и женская сторона, и такая сильная,

– призналась певица.

В то же время Огневич поделилась, что имеет страх рожать детей. Дело в том, что артистка потеряла брата, поэтому она боится, что ее ребенку надо будет столкнуться с жестокостью мира.

Я боюсь, что сын придет в этот мир и, когда-то мне позвонят и скажут: "Все"... Я думаю, что у меня есть такой страх перед тем, как рожать ребенка. Я не знаю, как его уберечь, честно. Я буду очень сильно переживать. Я боюсь рожать ребенка из-за того, что его может постигнуть ужасная судьба,

– рассказала исполнительница.

Также Злата отметила, что хотела бы взять ребенка из детского дома. Более того, артистка хочет и родить, и усыновить детей. Несмотря на страхи относительно судьбы своих будущих малышей, певица выразила готовность стать мамой.

Злата Огневич о материнстве: смотрите видео онлайн

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