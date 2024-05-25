Хочеться, щоб душа зігрілася, – Злата Огнєвіч зізналася, про що найбільше шкодує в житті

Злата Огнєвіч розповіла, про що найбільше шкодує в житті. До того ж вона зізналася, що їй не вистачає сімейного щастя.

Також артистка поділилася, що дуже хоче стати мамою. Втім, співачка має певний страх, який не дозволяє їй перестати хвилюватися за долю своєї майбутньої дитини.

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Про що Огнєвіч найбільше шкодує

Злата зазначила, що протягом всього життя намагалася будувати музичну кар'єру, не фокусуючись на особистому. Так, у виконавиці з'являються думки про те, що варто було звертати увагу на чоловіків, які пропонували їй стосунки чи побачення. Наразі співачка сильно хоче поринути у сімейне життя, втім, вона поки немає такої можливості.

У мене своєї родини немає. Десь вже зараз з'являються такі думки, що це через те, що я поклала все своє життя і час на вівтар сцени. І ці сльози не якогось там нещастя чи жалості до себе, а це туга за тим часом, який вже не повернеш. Хочеться, щоб душа зігрілася, але поки що не може. А публіка й успіх – дуже короткочасна історія,

– поділилася Злата.

Водночас артистка підкреслила, що не треба повторювати її помилок. Злата запевнила, що краще тримати баланс між кар'єрою та стосунками.

Не повторюйте моїх помилок, не думайте лише про кар'єру і ці сходинки. Думайте про те, що буде вас зігрівати поза сценою – звичайне людське щастя,

– зізналася співачка.

Злата Огнєвіч про найбільшу помилку свого життя: дивіться відео онлайн

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