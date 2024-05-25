Також артистка поділилася, що дуже хоче стати мамою. Втім, співачка має певний страх, який не дозволяє їй перестати хвилюватися за долю своєї майбутньої дитини.

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Злата зазначила, що протягом всього життя намагалася будувати музичну кар'єру, не фокусуючись на особистому. Так, у виконавиці з'являються думки про те, що варто було звертати увагу на чоловіків, які пропонували їй стосунки чи побачення. Наразі співачка сильно хоче поринути у сімейне життя, втім, вона поки немає такої можливості.

У мене своєї родини немає. Десь вже зараз з'являються такі думки, що це через те, що я поклала все своє життя і час на вівтар сцени. І ці сльози не якогось там нещастя чи жалості до себе, а це туга за тим часом, який вже не повернеш. Хочеться, щоб душа зігрілася, але поки що не може. А публіка й успіх – дуже короткочасна історія,

– поділилася Злата.

Водночас артистка підкреслила, що не треба повторювати її помилок. Злата запевнила, що краще тримати баланс між кар'єрою та стосунками.

Не повторюйте моїх помилок, не думайте лише про кар'єру і ці сходинки. Думайте про те, що буде вас зігрівати поза сценою – звичайне людське щастя,

– зізналася співачка.

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