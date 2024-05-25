Перші підозри про одруження пари виникли ще декілька днів тому, коли папараці сфотографували пару під час прогулянки та шопінгу в Гемптоні. На світлинах помітно, що на руках у закоханих красуються обручки. Тепер цю інформацію підтвердили інсайдери.
Цікаво Як виглядали українські зірки на випускних: добірка рідкісних світлин
Що відомо про таємне весілля Міллі Боббі Браун та Джейка Бон Джові
Таємна церемонія вінчання молодят відбулася минулими вихідними у вузькому колі найближчих родичів та друзів. Проте, за чутками, пишне святкування для ширшого кола гостей ще попереду. Нібито Боббі Браун і Бон Джові планують провести ще одну розкішну церемонію одруження цього літа.
Міллі та Джейк таємно проголосили свої обітниці в Америці минулих вихідних. Вони планують більш масштабну церемонію в США дещо згодом вже цього року. Проте відтепер вони офіційно одружилися й оформили відповідні документи. Це була дуже закрита та надзвичайно романтична подія у колі найближчих з родини,
– повідомив інсайдер.
Водночас пара поки не прокоментували своє вінчання.
Що відомо про стосунки Міллі Боббі Браун та Джейка Бон Джові
- Чутки про роман зірки серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун та сина рок-музиканта Джона Бон Джові – Джейка, почалися у червні 2021 року після їхнього першого спільного селфі в інстаграмі. У листопаді того ж року пара офіційно підтвердила свої стосунки.
- Відтоді хлопець регулярно супроводжує кохану на голлівудських заходах та преміях. Зокрема, він був поруч з Міллі на прем'єрі 4 сезону "Дивних див", а також на церемонії вручення престижної кінопремії BAFTA.
- Ще на початку 2023 року, за інформацією видання People, Боббі Браун називала Джейка "партнером на все життя", натякаючи на серйозність їхніх стосунків.
- І справді, вже через кілька місяців, на початку 2023 року Джейк Бон Джові зробив пропозицію Міллі. Акторка радісно погодилася.