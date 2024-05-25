Перші підозри про одруження пари виникли ще декілька днів тому, коли папараці сфотографували пару під час прогулянки та шопінгу в Гемптоні. На світлинах помітно, що на руках у закоханих красуються обручки. Тепер цю інформацію підтвердили інсайдери.

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Що відомо про таємне весілля Міллі Боббі Браун та Джейка Бон Джові

Таємна церемонія вінчання молодят відбулася минулими вихідними у вузькому колі найближчих родичів та друзів. Проте, за чутками, пишне святкування для ширшого кола гостей ще попереду. Нібито Боббі Браун і Бон Джові планують провести ще одну розкішну церемонію одруження цього літа.

Міллі та Джейк таємно проголосили свої обітниці в Америці минулих вихідних. Вони планують більш масштабну церемонію в США дещо згодом вже цього року. Проте відтепер вони офіційно одружилися й оформили відповідні документи. Це була дуже закрита та надзвичайно романтична подія у колі найближчих з родини,

– повідомив інсайдер.

Водночас пара поки не прокоментували своє вінчання.

Що відомо про стосунки Міллі Боббі Браун та Джейка Бон Джові