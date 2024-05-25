Также артистка поделилась, что очень хочет стать мамой. Впрочем, певица имеет определенный страх, который не позволяет ей перестать волноваться за судьбу своего будущего ребенка.
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О чем Огневич больше всего жалеет
Злата отметила, что в течение всей жизни пыталась строить музыкальную карьеру, не фокусируясь на личном. Так, у исполнительницы появляются мысли о том, что стоило обращать внимание на мужчин, которые предлагали ей отношения или свидания. Сейчас певица сильно хочет окунуться в семейную жизнь, впрочем, она пока не имеет такой возможности.
У меня своей семьи нет. Где-то уже сейчас появляются такие мысли, что это из-за того, что я положила всю свою жизнь и время на алтарь сцены. И эти слезы не какого-то там несчастья или жалости к себе, а это тоска по тому времени, которое уже не вернешь. Хочется, чтобы душа согрелась, но пока не может. А публика и успех – очень кратковременная история,
– поделилась Злата.
В то же время артистка подчеркнула, что не надо повторять ее ошибок. Злата заверила, что лучше держать баланс между карьерой и отношениями.
Не повторяйте моих ошибок, не думайте только о карьере и эти ступеньки. Думайте о том, что будет вас согревать вне сцены – обычное человеческое счастье,
– призналась певица.
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Последние новости о Злате Огневич
- Певица призналась, что очень хочет стать мамой. В то же время исполнительница поделилась, что имеет страх рожать детей, поскольку потеряла брата.
- Артистка рассказала, как пережила разрыв с Андреем Задворным, победителем шоу “Холостячка”, где главной героиней была Злата. Она выбросила все его подарки и удалила переписку. Впрочем певица отпустила эти отношения.
- Также исполнительница отметила, что хочет родить от любимого человека. Однако, Огневич не отрицает того факта, что может взять малыша из детского дома.