Также артистка поделилась, что очень хочет стать мамой. Впрочем, певица имеет определенный страх, который не позволяет ей перестать волноваться за судьбу своего будущего ребенка.

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Злата отметила, что в течение всей жизни пыталась строить музыкальную карьеру, не фокусируясь на личном. Так, у исполнительницы появляются мысли о том, что стоило обращать внимание на мужчин, которые предлагали ей отношения или свидания. Сейчас певица сильно хочет окунуться в семейную жизнь, впрочем, она пока не имеет такой возможности.

У меня своей семьи нет. Где-то уже сейчас появляются такие мысли, что это из-за того, что я положила всю свою жизнь и время на алтарь сцены. И эти слезы не какого-то там несчастья или жалости к себе, а это тоска по тому времени, которое уже не вернешь. Хочется, чтобы душа согрелась, но пока не может. А публика и успех – очень кратковременная история,

– поделилась Злата.

В то же время артистка подчеркнула, что не надо повторять ее ошибок. Злата заверила, что лучше держать баланс между карьерой и отношениями.

Не повторяйте моих ошибок, не думайте только о карьере и эти ступеньки. Думайте о том, что будет вас согревать вне сцены – обычное человеческое счастье,

– призналась певица.

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