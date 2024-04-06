Катерина Нікітіна – зірка "Ліги сміху", яка згодом почала працювати у "Жіночому кварталі". В інтерв'ю гумористка зізналась, що з початку повномасштабного вторгнення її заробітки значно впали.

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Скільки заробляє Нікітіна

Катя Нікітіна поділилась, що ніколи не мала фіксованої зарплатні. Усе завжди залежало від кількості зйомок. На запитання Дьоміна про те, чи отримує вона завдяки "Кварталу" 1000 доларів у місяць, дівчина відповіла, що ні.

Водночас Нікітіній приносять гроші рекламні інтеграції. Загалом у місяць вона може заробляти близько 40 тисяч гривень.

У нас же не так багато знімань зараз. Раніше – так. Якщо розбити оплату на весь рік, то раніше так (заробляла близько тисячі доларів – Show 24), зараз ні. Якщо "Квартал" та реклама, то десь 40 тисяч. Точно не більше, а може, й менше,

– висловилась зірка "Жіночого кварталу".

Скільки заробляють зірки