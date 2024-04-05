Військовослужбовець Віталій Козловський був у піхоті, згодом пройшов посвяту в артилеристи. Після кількох місяців на передовій його раптово відрядили.

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Віталій Козловський про те, ким служить зараз

Артиста повернули до однієї з військових частин Києва на посаду водія. Посада стрільця-водія у нього була й на Донеччині, хоч артист ніколи не сидів за кермом.

В якийсь момент приходить розпорядження, що мене переводять в іншу частину. Я не знав куди. Було розпорядження Міноборони. Виявилося, що це ЗСУ, Національний президентський оркестр на посаду водія,

– повідомив Козловський.

Інтерв'ю з Віталієм Козловським: дивіться відео онлайн

За які гроші живе Віталій Козловський.

За словами артиста, на саму лише зарплату військового в тилу вижити важко. Тим паче, що йому доводилось віддавати борг Кондратюку.

Слава Богу у мене є щось у "кубишках". Все було б дуже печально,

– сказав артист.

Віталій Козловський розповів, що зараз його продовжують забезпечувати концерти, з якими він виступав 3 роки тому. Тоді у нього стався творчий зліт.

"У перший рік війни була одна – дві роботи за символічні гроші. 2021 рік – рік емоційного прориву, я дуже довго себе шукав, і нарешті за час пандемії знайшов. З'явилися пісні “Мала, танцюй", "Лікар" і вона дала великий прорив. Після смерті тата, я два місяці без перерви їздив на концерти, і завдяки цьому я міг жити і досі щось маю", – поділився артист.