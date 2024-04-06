Гумористка доволі позитивно ставиться до мобілізації. Ба більше, Катя навіть мала бажання піти служити у Нацгвардію.

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Що зупинило Нікітіну від рішення піти на фронт

За словами зірки, вона досі думає про мобілізацію та бажання піти захищати кордони України. Дівчина, у певний період життя, навіть писала у пошуковий запит – "Як вступити в ЗСУ". Однак, Катя так і не наважилася на такий серйозний крок.

І я цей бланк відкрила, почала його заповнювати, сиджу і плачу. І розумію, що так. Я там вино пила, щось таке. І думаю: напевно треба переспати з цією думкою,

– зізналася Нікітіна.

Гумористка для себе твердо вирішила, що не робитиме нічого на нетверезу голову. Водночас плакати дівчина почала через перевтому та бажання стати кращою версією себе.

Як вважає Нікітіна, на фронт мають йти ті жінки, які справді мають бажання воювати. До того ж українки це продовження нації, і "якщо мобілізовуватимуть жінок, як і чоловіків, то в нас не залишиться людей в країні".

Хочу і розумію, що напевно, поки немає мобілізації для жінок, я залишаюся на тому місці. Тому що мені здається, що я несу зараз іншу роль,

– поділилася Катя.

За думкою дівчини, вона "несе людям позитив і оптимізм, трошки підтримує моральне здоров'я українців" і долучається до волонтерства. Гумористка зізналася, що їй "треба пожити ще тут".

Інтерв'ю Катерини Нікітіної: дивіться відео онлайн

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