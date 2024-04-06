Екатерина Никитина – звезда “Лиги смеха”, которая впоследствии начала работать в “Женском квартале”. В интервью юмористка призналась, что с начала полномасштабного вторжения ее заработки значительно упали.

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Сколько зарабатывает Никитина

Катя Никитина поделилась, что никогда не имела фиксированной зарплаты. Все всегда зависело от количества съемок. На вопрос Демина о том, получает ли она благодаря "Кварталу" 1000 долларов в месяц, девушка ответила, что нет.

В то же время Никитиной приносят деньги рекламные интеграции. Всего в месяц она может зарабатывать около 40 тысяч гривен.

У нас же не так много съемок сейчас. Раньше – так. Если разбить оплату на весь год, то раньше да (зарабатывала около тысячи долларов – Show 24), сейчас нет. Если "Квартал" и реклама, то где-то 40 тысяч. Точно не больше, а может, и меньше,

– высказалась звезда "Женского квартала".

Сколько зарабатывают звезды