Шоумен та блогер не вдавався у деталі щодо свого заробітку та не назвав сум, яких отримує чи витрачає. Але повідомив, з чого складається його заробіток – це криптовалюта та ютуб.

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Олексій Дурнєв про доходи та витрати

Певний час Олексій Дурнєв був амбасадором однієї з криптобірж в Україні. Він рекламував її підписникам, але й сам купив криптовалюту, яка зараз приносить пасивний дохід.

У мене є пасивні доходи від криптовалюти. Багато про це розповідав і сам собі купував криптовалюту. Зараз з неї трошки заробляю. Більшість грошей з ютубу, в принципі все. Я не веду якісь події, ніде не з'являюсь,

– розповів блогер.

Про свої видатки Олексій Дурнєв розповів не так детально. Однак похвалився небюджетним образом – светром Jacquemus (це подарунок від Дантеса) та кросівками Balenciaga.

"Я не знаю, скільки я витрачаю, не рахую. Я не думаю, що це багато. Живу у квартирі. Мій будинок останній в місті. У мене з вікна інше місто видно. Таке, їжа одяг", – зауважив Дурнєв.

Інтерв'ю з Олексієм Дурнєвим: дивіться відео онлайн

Як Дурнєв допомагає ЗСУ

Олексій Дурнєв та його команда багато допомагають ЗСУ. Тож у інтерв'ю блогер поділився, на чому саме вони зосередилися зараз. Він розповів, що до кінця холодного сезону, який може тривати аж до травня, допомагатиме бійцям термобілизною.

"До кінця холодного сезону точно будемо фокусуватись на термобілизні. На момент зйомки відправили здається 7 500 комплектів. Виявилось, що держава видає термобілизну, але вона не такої якості, зношується.Дуже великий попит. Класний відгук, і багато її хочуть, і дуже велика черга, тому будемо працювати і надалі", – розповів шоумен.



Термобілизна, яка поїде на фронт / Скриншот з відео