Блогерка зізналась, що рідко робить певні процедури в салоні краси. Тож вона витрачає небагато на догляд за собою.

Не пропустіть Я заробляю дуже багато, – відома блогерка шокувала сумою, яку витратила на пишне весілля

Майорова розповіла про власні витрати

За словами дівчини, вона витрачає на б'юті процедури майже шість тисяч гривень кожного місяця. У цю суму входить манікюр та деякі креми.

Я роблю нігті: манікюр і педикюр. Це тисячі чотири. Кремчик – тисяча-дві. З процедур більше нічого не роблю. До тисяч шести на все це виходить,

– висловилась вона.

Також блогерка платить кілька видів податку, адже зареєстрована як підприємець. За підрахунками бухгалтерів, зі своїх доходів Даша сплачує 100 тисяч гривень кожні три місяці. Очевидно, Майорова заробляє мінімум 3 тисяч доларів у місяць.

Мені веде бухгалтерію консалтингова фірма. За четвертий квартал 104 тисяч гривень єдиного податку, а єдиний соціальний внесок – 8 тисяч гривень. Загалом 100 тисяч гривень щоквартально,

– поділилась Даша.

Блогерка додала, що гроші приносять їй класні емоції.

Інтерв'ю Даші Майорової: дивіться відео онлайн

Чим відома Даша Майорова