Блогерка зізналась, що рідко робить певні процедури в салоні краси. Тож вона витрачає небагато на догляд за собою.
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Майорова розповіла про власні витрати
За словами дівчини, вона витрачає на б'юті процедури майже шість тисяч гривень кожного місяця. У цю суму входить манікюр та деякі креми.
Я роблю нігті: манікюр і педикюр. Це тисячі чотири. Кремчик – тисяча-дві. З процедур більше нічого не роблю. До тисяч шести на все це виходить,
– висловилась вона.
Також блогерка платить кілька видів податку, адже зареєстрована як підприємець. За підрахунками бухгалтерів, зі своїх доходів Даша сплачує 100 тисяч гривень кожні три місяці. Очевидно, Майорова заробляє мінімум 3 тисяч доларів у місяць.
Мені веде бухгалтерію консалтингова фірма. За четвертий квартал 104 тисяч гривень єдиного податку, а єдиний соціальний внесок – 8 тисяч гривень. Загалом 100 тисяч гривень щоквартально,
– поділилась Даша.
Блогерка додала, що гроші приносять їй класні емоції.
Інтерв'ю Даші Майорової: дивіться відео онлайн
Чим відома Даша Майорова
- Дівчина має популярний блог в соціальних мережах. У інстаграмі за нею стежать 385 тисяч людей, на ютубі – майже 380 тисяч, а в тіктоці – понад 1,8 мільйона підписників. Даша публікує світлини з подорожей, стильні фотосесії та рекламні колаборації. Дівчину часто можна побачити на різних українських ютуб-шоу.
- Також Майорова випускає власні пісні. З найвідоміших – "Хто вона така", "Назамінних", "Підпал". Влітку минулого року Даша разом з виконавцем OSTROVSKYI випустила спокусливий трек та кліп до нього "Твої тату". У ньому йдеться про пристрасні, хоча токсичні стосунки, які траплялися у їхньому житті.