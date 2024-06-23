Зірка "Ліги сміху" завітав у Межигір'я після поранення та пожартував про Януковича

Віктор Розовий, який зазнав важкого поранення на фронті, зараз проходить реабілітацію. Його часто провідують друзі та колеги-гумористи.

Днями Віктор Розовий разом з друзями відвідав Межигір'я – колишню приватну резиденцію Віктора Януковича. Фото та відео звідти зірка "Ліги сміху" поділився в інстаграм-сторіз.

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Гуморист опублікував своє фото з Межигір'я на кріслі колісному у компанії товаришів і пожартував про колишнього президента.

Прийшли в гості, а Фьодоровича нема,

– підписав знімок Віктор Розовий.

Військовослужбовець також оприлюднив кумедні відео, які зняв у резиденції. На одне з них він наклав музику з "Хрещеного батька".

Віктор Розовий у Межигір'ї: дивіться відео

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