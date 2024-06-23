Зірка "Ліги сміху" завітав у Межигір'я після поранення та пожартував про Януковича

23 червня 2024, 12:38
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Віктор Розовий

Віктор Розовий, який зазнав важкого поранення на фронті, зараз проходить реабілітацію. Його часто провідують друзі та колеги-гумористи.

Днями Віктор Розовий разом з друзями відвідав Межигір'я – колишню приватну резиденцію Віктора Януковича. Фото та відео звідти зірка "Ліги сміху" поділився в інстаграм-сторіз.

До слова Було важко, – Фіма Константиновський розповів про стан пораненого Віктора Розового

Гуморист опублікував своє фото з Межигір'я на кріслі колісному у компанії товаришів і пожартував про колишнього президента.

Прийшли в гості, а Фьодоровича нема,
– підписав знімок Віктор Розовий.

Військовослужбовець також оприлюднив кумедні відео, які зняв у резиденції. На одне з них він наклав музику з "Хрещеного батька".

Віктор Розовий у Межигір'ї: дивіться відео

Останнє про Віктора Розового

  • Військовий Третьої окремої штурмової бригади Віктор Розовий у березні повернувся на передову з весілля та відпустки, але під час виконання бойового завдання зазнав важкого осколкового поранення в голову.
  • На щастя, бійці 2-ї роти протитанкового батальйону надали йому першу невідкладну допомогу, що врятувало йому життя. Після надскладної операції та двох тижнів інтенсивної терапії, проведеної командою нейрохірургів і лікарів, Розовий зараз на шляху до одужання.
  • Наразі захисник відновлюється в Україні й чекає на дозвіл лікарів на виїзд за кордон для подальшої реабілітації. Нещодавно він поділився фотографією, на якій видно шрам на його голові, і висловив подяку дружині за спільні моменти, які вони провели разом.

Автор: Марія Касій