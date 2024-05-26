Зірка "Ліги сміху" та військовослужбовець Віктор Розовий проходить реабілітацію після поранення. Він щоразу частіше виходить на зв'язок з підписниками.

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Віктор Розовий показав нове фото

Гуморист опублікував новий знімок в інстаграм-сторіз. Він позував перед камерою у кріслі колісному. Поряд була його дружина, Ольга Розова (Мерзлікіна). Вочевидь, подружжя вийшло на прогулянку разом з їхнім чотирилапим улюбленцем.

Віктор Розовий з дружиною / Фото з інстаграм-сторіз Віктора Розового

З фото видно, що Віктор схуд, однак перебуває у доброму гуморі. Також він поділився скриншотом його світлини з лікарняного ліжка. Цей кадр опублікував гурт Nord Division: колектив побажав бійцю здоров'я.



Віктор Розовий / Фото з інстаграм-сторіз Віктора Розового

Що відомо про поранення Віктора Розового