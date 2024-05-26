Зірка "Ліги сміху" та військовослужбовець Віктор Розовий проходить реабілітацію після поранення. Він щоразу частіше виходить на зв'язок з підписниками.
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Віктор Розовий показав нове фото
Гуморист опублікував новий знімок в інстаграм-сторіз. Він позував перед камерою у кріслі колісному. Поряд була його дружина, Ольга Розова (Мерзлікіна). Вочевидь, подружжя вийшло на прогулянку разом з їхнім чотирилапим улюбленцем.
Віктор Розовий з дружиною / Фото з інстаграм-сторіз Віктора Розового
З фото видно, що Віктор схуд, однак перебуває у доброму гуморі. Також він поділився скриншотом його світлини з лікарняного ліжка. Цей кадр опублікував гурт Nord Division: колектив побажав бійцю здоров'я.
Віктор Розовий / Фото з інстаграм-сторіз Віктора Розового
Що відомо про поранення Віктора Розового
- Близько двох місяців тому Віктор Розовий повернувся на фронт з весілля та відпустки. На виїзному завданні він зазнав тяжкого осколкового поранення у голову. Вже наступного дня про це дізналась родина бійця.
- Віктору Розовому врятували життя воїни 2 роти протитанкового батальйону 3 ОШБр, надавши йому первинну допомогу. Потім захиснику зробили надскладну операцію. Близько двох тижнів ним опікувалася команда нейрохірургів та лікарів.
- Про поранення повідомила дружина гумориста. Вона зробила це вже тоді, коли він прийшов до свідомості, адже раніше стояло питання його життя. Та зараз немає жодних сумнівів, що він повністю відновиться.
- Наразі Віктор відновлюється в Україні та чекає дозволу від лікарів виїжджати за кордон, щоб потрапити у реабілітаційний центр та продовжити якісне лікування. Кілька тижнів тому Розовий вперше сам вийшов на зв'язок і показав перше фото після поранення, де на голові видно шрам. Також він подякував дружині за спільні миті життя.