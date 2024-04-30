Ольга Розова в інстаграм-сторіз опублікувала нову інформацію щодо Віктора, який зазнав поранення близько місяця тому. Зірка "Ліги сміху" переніс складну операцію, а зараз потребує спокою та реабілітації.

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Дружина Розового про його стан

Дружина захисника розповіла про те, що зараз Віктор Розовий перебуває в Україні. Потрібно дочекатися дозволу лікарів виїжджати за кордон.

Наразі Віктор відновлюється в Україні, аж поки лікарі не дозволять подальших транспортувань за кордон. Дякуємо усім за питання у дірект, та відповідати кожному можливості немає. Це все, що можемо розповісти на зараз. Бережіть себе,

– написала Ольга Розова.



Дружина Віктора Розового про його стан / Фото з інстаграм-сторіз

Також дружина Віктора повідомила, що банка з коштами, які збирають для бійця, досі активна. З неї зняли понад 1 мільйон 446 тисяч гривень, щоб придбати прилади нічного бачення для бійців 2 роти протитанкового батальйону 3 ОШБр. Адже захисники з 2 і 3 роти першими надали Віктору первинну допомогу.



Дружина Віктора Розового передала частину коштів для 2 роти 3 ОШБр / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про поранення Віктора Розового