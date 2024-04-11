Дружина Віктора Розового розповіла, що сталося з військовим, аби уникнути перекрученої інформації. До цього родина бійця зберігала інформаційну тишу задля його спокою.

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Віктор Розовий отримав поранення на фронті

21 березня захисник отримав складне осколкове поранення голови, коли перебував на виїзному завданні. Його сім'я дізналась про це наступного дня. Бійці 2 та 3 роти протитанкового батальйону 3 ОШБр врятували життя і надали йому необхідну допомогу.

Також Віктор Розовий переніс надскладну операцію. Його дружина подякувала команді нейрохірургів та всій лікарні за щоденну допомогу.

Ці 2 тижні медики й рідні робили все, щоб Вітя подолав період важкого стану. Доки стояло питання його життя, ми хотіли зберегти інформаційну тишу. Віктор дуже вольовий, тому робить неймовірний успіх. Він уже у свідомості, намагається з нами спілкуватися та набирається сил для реабілітації. У нас нема сумнівів, що він повністю відновиться,

– повідомила Оля Розова.

Дружина захисника попросила поставитися до сім'ї з повагою. Вона не даватиме коментарів журналістам і просить не закидати їх повідомленнями. Зараз їм та Вікторові потрібен максимальний спокій та емоційно стабільні рідні поруч.

Сім'я Віктора Розового планує потрапити у реабілітаційний центр за кордоном, щоб фахівці допомогли якісно відновитися після травми.

Якщо ви бажаєте допомогти сім'ї Віктора Розового, можете задонатити на банку. Кошти підуть або на відновлення бійця, або на додаткове обладнання для бойових медиків.

Віктор Розовий одружився місяць тому

Віктор Розовий – відомий гуморист та переможець "Ліги сміху" у складі команди "Загорецька Людмила Степанівна". У перші місяці повномасштабної війни він доєднався до ТрО "Азов", що зараз – 3-тя окрема штурмова бригада. Захисник брав участь у боях під Бахмутом та на півдні України

8 березня Віктор Розовий одружився з Ольгою Мерзлікіною. Згодом пара відгуляла весілля. Для цього боєць взяв 10-денну відпустку, а пізніше повернувся на фронт.