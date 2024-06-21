Місяць тому захисник України вперше вийшов на зв'язок після тяжкого поранення голови на фронті. Віктор запевнив, що на нього чекає багато реабілітаційної роботи.
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Водночас Фіма поділився, що періодично відвідує Розового. Військовий наразі проходить курс реабілітації. Однак, комік не може вдаватися в подробиці через власні причини.
Також Константиновський зауважив, що Віктор спеціально не просить все документувати на камеру, оскільки не вважає це за потрібне.
Є багато людей, які йому в цьому допомагають. Бачився нещодавно, була його дружина, був їхній пес Руслан. Вітя воїн і молодець. Він дуже вимогливий до себе. Ну було важко,
– підкреслив гуморист.
Фіма Константиновський про стан Віктора Розового: дивіться відео онлайн
Що відомо про стан Віктора Розового
- Військовий отримав осколкове поранення на фронті під час виїзного завдання. Це сталося через кілька тижнів після гучного весілля з Ольгою Мерзлікіною.
- Віктор переніс дуже складну операцію. Ним щоденно опікувалися нейрохірурги та працівники лікарні. Протягом 2 тижнів боєць перебував у важкому стані, але згодом прийшов до тями.
- Однак, шанувальники дізналися про пораненя Розового не одразу. Сім'я Віктора повідомити про це, коли вже стан здоров’я бійця стабілізувався. Дружина військового попросила про спокій для родини.
- Згодом жінка розповіла, що наразі Віктор відновлюється в Україні.