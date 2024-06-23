Днями Віктор Розовий разом з друзями відвідав Межигір'я – колишню приватну резиденцію Віктора Януковича. Фото та відео звідти зірка "Ліги сміху" поділився в інстаграм-сторіз.
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Гуморист опублікував своє фото з Межигір'я на кріслі колісному у компанії товаришів і пожартував про колишнього президента.
Прийшли в гості, а Фьодоровича нема,
– підписав знімок Віктор Розовий.
Військовослужбовець також оприлюднив кумедні відео, які зняв у резиденції. На одне з них він наклав музику з "Хрещеного батька".
Віктор Розовий у Межигір'ї: дивіться відео
Останнє про Віктора Розового
- Військовий Третьої окремої штурмової бригади Віктор Розовий у березні повернувся на передову з весілля та відпустки, але під час виконання бойового завдання зазнав важкого осколкового поранення в голову.
- На щастя, бійці 2-ї роти протитанкового батальйону надали йому першу невідкладну допомогу, що врятувало йому життя. Після надскладної операції та двох тижнів інтенсивної терапії, проведеної командою нейрохірургів і лікарів, Розовий зараз на шляху до одужання.
- Наразі захисник відновлюється в Україні й чекає на дозвіл лікарів на виїзд за кордон для подальшої реабілітації. Нещодавно він поділився фотографією, на якій видно шрам на його голові, і висловив подяку дружині за спільні моменти, які вони провели разом.