На днях Виктор Розовый вместе с друзьями посетил Межигорье – бывшую частную резиденцию Виктора Януковича. Фото и видео оттуда звезда "Лиги смеха" поделился в инстаграм-сториз.
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Юморист опубликовал свое фото из Межигорья на кресле колесном в компании товарищей и пошутил о бывшем президенте.
Пришли в гости, а Федоровича нет,
– подписал снимок Виктор Розовый.
Военнослужащий также обнародовал забавные видео, которые снял в резиденции. На одно из них он наложил музыку из "Крестного отца".
Виктор Розовый в Межигорье: смотрите видео
Последнее о Викторе Розовом
- Военный Третьей отдельной штурмовой бригады Виктор Розовый в марте вернулся на передовую со свадьбы и отпуска, но во время выполнения боевого задания получил тяжелое осколочное ранение в голову.
- К счастью, бойцы 2-й роты противотанкового батальона оказали ему первую неотложную помощь, что спасло ему жизнь. После сложнейшей операции и двух недель интенсивной терапии, проведенной командой нейрохирургов и врачей, Розовый сейчас на пути к выздоровлению.
- Сейчас защитник восстанавливается в Украине и ждет разрешения врачей на выезд за границу для дальнейшей реабилитации. Недавно он поделился фотографией, на которой видно шрам на его голове, и выразил благодарность жене за совместные моменты, которые они провели вместе.