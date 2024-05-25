Також Олександр зізнався, що попри втрату ніг, хотів повернутися на фронт. Втім, він передумав, оскільки зрозумів, що не буде ефективним на війні.
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Що розповів Терен про втрату ніг на війні
За словами військового, все сталося 24 серпня 2022 року. У той день стався шалений обстріл позиції, де перебував Олександр, хоч такого раніше не було. Втім, ветеран одразу зрозумів, що втратив ноги, оскільки біль у кінцівках був шалений.
Це був дуже скажений біль. Навіть не можу словами описати цей біль, якийсь пекельний, насправді. Я зрозумів, що все, це в мене однозначно немає ніг, бо так боліти може тільки тоді, коли реально їх нема. Тим паче мене засипало землею в окопі, і я думаю: "Точно вже без ніг",
– поділився Олександр.
Протягом наступних двох місяців після обстрілу Терен думав тільки про біль у ногах. Як зізнався військовий, йому не допомагали знеболювальні препарати, тому доводилося мужньо терпіти й чекати, коли стане легше.
Ці фантомні болі десь 2 місяці просто розривали максимально, я вже думав, що поїду дахом, якщо чесно, бо це нереально терпіти. Знеболювальні просто не працювали. І ти лежиш, терпиш, не спиш, не їсиш, не ходиш. Тобі постійно роблять операції. Це була жесть,
– зазначив Терен.
Водночас військовий розповів, що попри втрату ніч, все одно хотів повернутися на фронт. Однак, він зрозумів, що не буде таким ефективним на війні, як це було раніше. Тому Олександр почав думати над тим, що зможе робити у ролі цивільного.
Олександр Терен про втрату ніг на війні: дивіться відео онлайн
Що відомо про Олександра Терена
- До 24 лютого 2022 року чоловік працював баристою у Києві. Однак, після початку повномасштабного вторгнення Олександр пішов добровольцем на фронт, де приєднався до батальйону "Карпатська Січ".
- У серпні 2022 року, у тяжких боях на Харківщині Терен втратив дві ноги.
- Під час відновлення у США Олександр навчався у школі публіцистики "Голос війни" і став учасником проєкту "Ветерани різні. Перемога одна". Також він став призером "Ігор Нескорених" 2023 року в Німеччині.
- Ба більше, у тому ж році він видав автобіографічну книгу "Історія впертого чоловіка".
- Після реабілітації та протезування у США, Олександр запустив проєкт "Відвал ніг", де досліджує українські міста на безбар'єрність. Гостями шоу стали українські зірки Василь Байдак, Маша Єфросиніна, Влад Хільченко, Олександра Заріцька та Володимир Дантес.