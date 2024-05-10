Гуморист та військовослужбовець 3 ОШБр Віктор Розовий опублікував перше фото в інстаграм-сторіз. Він повідомив, що попереду його чекає довга реабілітація.
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Віктор Розовий відновлюється після поранення
Захисник вперше вийшов на зв'язок після новин тяжке поранення. Він показав своє свіже фото, ймовірно, з лікарні.
Вирулив. Ну ще є дуже багато реабілітаційної роботи, але найгірше і найстрашніше позаду. Тепер буду ви**буватись, що проливав кров за цю країну,
– висловився Віктор Розовий.
Віктор Розовий / Фото з інстаграм-сторіз