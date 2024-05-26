Звезда "Лиги смеха" и военнослужащий Виктор Розовый проходит реабилитацию после ранения. Он все чаще выходит на связь с подписчиками.

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Виктор Розовый показал новое фото

Юморист опубликовал новый снимок в инстаграм-сториз. Он позировал перед камерой в кресле колесном. Рядом была его жена, Ольга Розова (Мерзликина). Очевидно, супруги вышли на прогулку вместе с их четвероногим любимцем.

Виктор Розовый с женой / Фото из инстаграм-сториз Виктора Розового

По фото видно, что Виктор похудел, однако находится в хорошем настроении. Также он поделился скриншотом его фотографии с больничной койки. Этот кадр опубликовала группа Nord Division: коллектив пожелал бойцу здоровья.



Виктор Розовый / Фото из инстаграм-сториз Виктора Розового

Что известно о ранении Виктора Розового