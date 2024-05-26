Звезда "Лиги смеха" и военнослужащий Виктор Розовый проходит реабилитацию после ранения. Он все чаще выходит на связь с подписчиками.
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Виктор Розовый показал новое фото
Юморист опубликовал новый снимок в инстаграм-сториз. Он позировал перед камерой в кресле колесном. Рядом была его жена, Ольга Розова (Мерзликина). Очевидно, супруги вышли на прогулку вместе с их четвероногим любимцем.
Виктор Розовый с женой / Фото из инстаграм-сториз Виктора Розового
По фото видно, что Виктор похудел, однако находится в хорошем настроении. Также он поделился скриншотом его фотографии с больничной койки. Этот кадр опубликовала группа Nord Division: коллектив пожелал бойцу здоровья.
Виктор Розовый / Фото из инстаграм-сториз Виктора Розового
Что известно о ранении Виктора Розового
- Около двух месяцев назад Виктор Розовый вернулся на фронт со свадьбы и отпуска. На выездном задании он получил тяжелое осколочное ранение в голову. Уже на следующий день об этом узнала семья бойца.
- Виктору Розовому спасли жизнь воины 2 роты противотанкового батальона 3 ОШБр, оказав ему первичную помощь. Затем защитнику сделали сложнейшую операцию. Около двух недель им занималась команда нейрохирургов и врачей.
- О ранении сообщила жена юмориста. Она сделала это уже тогда, когда он пришел в сознание, ведь раньше стоял вопрос его жизни. Но сейчас нет никаких сомнений, что он полностью восстановится.
- Сейчас Виктор восстанавливается в Украине и ждет разрешения от врачей выезжать за границу, чтобы попасть в реабилитационный центр и продолжить качественное лечение. Несколько недель назад Розовый впервые сам вышел на связь и показал первое фото после ранения, где на голове видно шрам. Также он поблагодарил жену за совместные мгновения жизни.