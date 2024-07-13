Нещодавно він разом з друзями відвідав Межигір'я. Чоловік вирішив пожартувати про колишню резиденцію Віктора Януковича, чим розсмішив прихильників.

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Втім, тепер боєць ЗСУ показав шанувальникам світлину з лікарні. На фото Віктор сидить у кріслі колісному, а біля нього стоїть його дружина Ольга Мерзлікіна. Водночас Розовий присвятив ніжні рядки своїй коханій та запевнив, що його поранення голови ще не загоїлося.

Пишаюся своєю жінкою, а от голова у мене покоцана,

– зізнався військовий.



Віктор Розовий разом з дружиною у лікарні / Скриншот з інстаграм-сторіс

Відомо, що Віктор повернувся на фронт після відпустки та весілля. Під час бойового завдання він зазнав тяжкого осколкового поранення у голову, про що його родина дізналася на наступний день. Розового врятували бійці 2-ї роти протитанкового батальйону 3 ОШБр, надавши йому первинну допомогу. Згодом гуморист переніс складну операцію, після якої протягом двох тижнів відновлювався у лікарні.

Нагадаємо, після хірургічного втручання чоловік вийшов на зв'язок з прихильниками. Віктор показав фото після поранення, де на голові видно шрам.